“77 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mahmut Babacan’ın taziye adresi: Samanköy Mahallesi, Delibaş Sokak, No: 4/2 - Yeşilyurt
77 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Şükriye Erzen’in taziye adresi: Cevatpaşa Mahallesi, Şehit Ali Gökçe Sokak, No: 1/3 - Yeşilyurt
84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Memet Akkaya’nın taziye adresi: Çavuşoğlu Mahallesi, Boztepe Caddesi, No: 76/6 - Yeşilyurt
79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Saime Karabulut’un taziye adresi: Kiltepe Mahallesi, Ehramcı Sokak, No: 26 - Yeşilyurt
83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Kaya’nın taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Soykan Sokak, No: 13 - Battalgazi.”
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