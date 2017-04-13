13 Nisan 2017 Perşembe

Malatya’da 5 kişi vefat etti

Malatya’da dün 5 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isimleri ve taziye adresleri ise şöyle:

13 Nisan 2017 Perşembe 10:30
Malatya’da 5 kişi vefat etti

“77 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mahmut Babacan’ın taziye adresi: Samanköy Mahallesi, Delibaş Sokak, No: 4/2 - Yeşilyurt

77 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Şükriye Erzen’in taziye adresi: Cevatpaşa Mahallesi, Şehit Ali Gökçe Sokak, No: 1/3 - Yeşilyurt

84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Memet Akkaya’nın taziye adresi: Çavuşoğlu Mahallesi, Boztepe Caddesi, No: 76/6 - Yeşilyurt

79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Saime Karabulut’un taziye adresi: Kiltepe Mahallesi, Ehramcı Sokak, No: 26 - Yeşilyurt

83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Kaya’nın taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Soykan Sokak, No: 13 - Battalgazi.”

HABER MERKEZİ
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