“66 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İsmail Altınışık’ın taziye adresi: K. Mustafapaşa Mahallesi, Velioğlu Sokak, No: 10/6, Battalgazi.
90 yaşında hayatını kaybeden ve Topsöğüt Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Yiğit’in taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Yeşilyurt.
80 yaşında hayatını kaybeden ve Topraktepe Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Fatma Karaman’ın taziye adresi: Topraktepe Mahallesi, Yeşilyurt.
100 yaşında hayatını kaybeden ve Yeniköy Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Emiş Sürücü’nün taziye adresi: Yeniköy Mahallesi, Battalgazi.
84 yaşında hayatını kaybeden ve Gedik Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hanım Yaşa’nın taziye adresi: Gedik Mahallesi, Yeşilyurt.”
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