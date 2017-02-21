21 Şubat 2017 Salı

Malatya’da 5 kişi vefat etti

Malatya’da dün 5 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

21 Şubat 2017 Salı 10:46
Malatya’da 5 kişi vefat etti

“66 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İsmail Altınışık’ın taziye adresi: K. Mustafapaşa Mahallesi, Velioğlu Sokak, No: 10/6, Battalgazi.

90 yaşında hayatını kaybeden ve Topsöğüt Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Yiğit’in taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Yeşilyurt.

80 yaşında hayatını kaybeden ve Topraktepe Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Fatma Karaman’ın taziye adresi: Topraktepe Mahallesi, Yeşilyurt.

100 yaşında hayatını kaybeden ve Yeniköy Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Emiş Sürücü’nün taziye adresi: Yeniköy Mahallesi, Battalgazi.

84 yaşında hayatını kaybeden ve Gedik Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hanım Yaşa’nın taziye adresi: Gedik Mahallesi, Yeşilyurt.”

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