91 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nuriye Fırat’ın taziye adresi: Kernek Mahallesi, Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi, No: 26/3, Battalgazi.
70 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Emin Erdoğan’ın taziye adresi: Şeyh Bayram Mahallesi, Müslüm Barut Sokak, No: 16, Yeşilyurt.
83 yaşında hayatını kaybeden ve Pütürge Mezarlığı’na defnedilen Hamit Ay’ın taziye adresi: Pütürge.
87 yaşında hayatını kaybeden ve Göller Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Bedriye Baltacı’nın taziye adresi: Göller Mahallesi, Battalgazi.”
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