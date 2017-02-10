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Malatya’da 5 kişi vefat etti

Malatya’da dün 5 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

08 Şubat 2017 Çarşamba 11:44
Malatya’da 5 kişi vefat etti

“58 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Büçkün’ün taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, İsmetpaşa Caddesi, Battalgazi.

91 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nuriye Fırat’ın taziye adresi: Kernek Mahallesi, Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi, No: 26/3, Battalgazi.

70 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Emin Erdoğan’ın taziye adresi: Şeyh Bayram Mahallesi, Müslüm Barut Sokak, No: 16, Yeşilyurt.

83 yaşında hayatını kaybeden ve Pütürge Mezarlığı’na defnedilen Hamit Ay’ın taziye adresi: Pütürge.

87 yaşında hayatını kaybeden ve Göller Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Bedriye Baltacı’nın taziye adresi: Göller Mahallesi, Battalgazi.”

HABER MERKEZİ
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