08 Şubat 2017 Çarşamba

Malatya’da 5 kişi vefat etti.

Malatya’da dün 5 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

07 Şubat 2017 Salı 11:00
Malatya’da 5 kişi vefat etti.

“78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Cumali Şimşek’in taziye adresi: Zafer Mahallesi, Sadrazam Sokak, No: 6/4, Battalgazi.

79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Kaplan’ın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Havadis Sokak, No: 8/5, Yeşilyurt.

54 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Necmettin Çoğan’ın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Prof. Dr. Sezai Yılmaz Sokak, No: 18/8, Battalgazi.

75 yaşında hayatını kaybeden ve Karapınar Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Gültekin Esen’in taziye adresi: Karapınar Mahallesi, Akçadağ.

71 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilpınar Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen İsmail Demir’in taziye adresi: Yeşilpınar Mahallesi, Hekimhan.”

HABER MERKEZİ
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