79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Kaplan’ın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Havadis Sokak, No: 8/5, Yeşilyurt.
54 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Necmettin Çoğan’ın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Prof. Dr. Sezai Yılmaz Sokak, No: 18/8, Battalgazi.
75 yaşında hayatını kaybeden ve Karapınar Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Gültekin Esen’in taziye adresi: Karapınar Mahallesi, Akçadağ.
71 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilpınar Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen İsmail Demir’in taziye adresi: Yeşilpınar Mahallesi, Hekimhan.”
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