08 Ocak 2018 Pazartesi

Malatya'da 4 kişi vefat etti

Malatya'da 4 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim vetaziye adresleri şöyle:

08 Ocak 2018 Pazartesi 10:38
Malatya'da 4 kişi vefat etti

  "62 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı'na defnedilen İrfan Tusun'un taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Çınarlı Sokak, No: 15/5, Yeşilyurt.

82 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı'na defnedilen Hüseyin Orhan'ın taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Hacı Evliya Sokak, No: 13/5, Yeşilyurt.

83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Vahap Çelik'in taziye adresi: Yeşilkaynak Mahallesi, Aş Sokak, No: 19, Yeşilyurt.

68 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Zeynep Yalçın'ın taziye adresi: Dilek Mahallesi, Ova Sokak, No: 57, Yeşilyurt."

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahVefat

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 02 Ocak 2018 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 30 Aralık 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2018 © Copyright © by Busabah Malatya 2017