"62 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı'na defnedilen İrfan Tusun'un taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Çınarlı Sokak, No: 15/5, Yeşilyurt.
82 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı'na defnedilen Hüseyin Orhan'ın taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Hacı Evliya Sokak, No: 13/5, Yeşilyurt.
83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Vahap Çelik'in taziye adresi: Yeşilkaynak Mahallesi, Aş Sokak, No: 19, Yeşilyurt.
68 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Zeynep Yalçın'ın taziye adresi: Dilek Mahallesi, Ova Sokak, No: 57, Yeşilyurt."
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