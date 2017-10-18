“83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Özen’in taziye adresi: Cevherizade Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi, No: 94/2, Battalgazi.
81 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Sungur’un taziye adresi: Salköprü Mahallesi, Çorbacı Sokak, Ağbaba Sitesi, Yeşilyurt.
75 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Akbay’ın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Rüya Sokak, No: 55, Yeşilyurt.
57 yaşında hayatını kaybeden ve Pütürge Mezarlığı’na defnedilen Nusret Beyhan’ın taziye adresi: Pütürge.”
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