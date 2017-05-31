31 Mayıs 2017 Çarşamba

Malatya’da 4 kişi vefat etti

Malatya’da dün 4 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isimleri ve taziye adresleri şöyle:

30 Mayıs 2017 Salı 12:07
Malatya’da 4 kişi vefat etti

  “91 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Gülüş Köse’nin taziye adresi: Kiltepe Mahallesi, Kiltepe Caddesi, No: 77, Yeşilyurt.

53 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Cengiz Hız’ın taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Yeşilçam Caddesi, No: 5/3/39, Battalgazi.

86 yaşında hayatını kaybeden ve Dümüklü Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Ali Mordoğan’ın taziye adresi: Dümüklü Mahallesi, Akçadağ.

73 yaşında hayatını kaybeden ve Arapgir Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Topal’ın taziye adresi: Arapgir.” (Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ
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