“91 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Gülüş Köse’nin taziye adresi: Kiltepe Mahallesi, Kiltepe Caddesi, No: 77, Yeşilyurt.
53 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Cengiz Hız’ın taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Yeşilçam Caddesi, No: 5/3/39, Battalgazi.
86 yaşında hayatını kaybeden ve Dümüklü Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Ali Mordoğan’ın taziye adresi: Dümüklü Mahallesi, Akçadağ.
73 yaşında hayatını kaybeden ve Arapgir Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Topal’ın taziye adresi: Arapgir.” (Haber Merkezi)
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