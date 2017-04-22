22 Nisan 2017 Cumartesi

Malatya’ya şehit ateşi düştü

Malatya’da 4 kişi vefat etti

Malatya’da dün 4 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresi şöyle:

22 Nisan 2017 Cumartesi 10:43
Malatya’da 4 kişi vefat etti

“79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nazife Dursun’un taziye adresi: Şehybayram Mahallesi, İsmetpaşa Caddesi, Beşevler Sitesi, Yeşilyurt.

89 yaşında hayatını kaybeden ve Hıroğlu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Şadiye Sevinç’in taziye adresi: Hıroğlu Mahallesi, Yeşilyurt.

81 yaşında hayatını kaybeden ve Karababa Mezarlığı’na defnedilen Kamil Şahinbeyoğlu’nun taziye adresi: K. Mustafa Paşa Mahallesi, İpekçi Sokak, No: 30/6, Battalgazi.

84 yaşında hayatını kaybeden ve Yakınca Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Bayram Erol’un taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt.”

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahVefat

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