“79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nazife Dursun’un taziye adresi: Şehybayram Mahallesi, İsmetpaşa Caddesi, Beşevler Sitesi, Yeşilyurt.
89 yaşında hayatını kaybeden ve Hıroğlu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Şadiye Sevinç’in taziye adresi: Hıroğlu Mahallesi, Yeşilyurt.
81 yaşında hayatını kaybeden ve Karababa Mezarlığı’na defnedilen Kamil Şahinbeyoğlu’nun taziye adresi: K. Mustafa Paşa Mahallesi, İpekçi Sokak, No: 30/6, Battalgazi.
84 yaşında hayatını kaybeden ve Yakınca Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Bayram Erol’un taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt.”
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