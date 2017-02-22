“83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ramazan Demir’in taziye adresi: Merkez Fatih Mahallesi, Karapınar Sokak, No: 41/1, Yeşilyurt.
80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Leyli Türker’in taziye adresi: Kiltepe Mahallesi, 13. Sokak, No: 12, Battalgazi.
60 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Kılıç’ın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Feyyaz Sokak, No: 12, Battalgazi.
82 yaşında hayatını kaybeden ve Kurutaş Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Aziz Kutlar’ın taziye adresi: Kurutaş Mahallesi, Arguvan.”
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