22 Şubat 2017 Çarşamba

Malatya’da 4 kişi vefat etti

Malatya’da dün 4 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

22 Şubat 2017 Çarşamba 10:47
Malatya’da 4 kişi vefat etti

“83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ramazan Demir’in taziye adresi: Merkez Fatih Mahallesi, Karapınar Sokak, No: 41/1, Yeşilyurt.

80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Leyli Türker’in taziye adresi: Kiltepe Mahallesi, 13. Sokak, No: 12, Battalgazi.

60 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Kılıç’ın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Feyyaz Sokak, No: 12, Battalgazi.

82 yaşında hayatını kaybeden ve Kurutaş Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Aziz Kutlar’ın taziye adresi: Kurutaş Mahallesi, Arguvan.”

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