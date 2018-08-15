Malatya’da 4 kişi vefat etti

“67 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Feridun Kabaday’nın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Hattat Sokak, Kirazlı Konutları, Yeşilyurt.
79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Yılmaz Yorulmaz’ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Şehit Cemil Ökke Sokak, No: 11/6, Battalgazi.
80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ahmet Erdil’in taziye adresi: Göztepe Mahallesi, Şahbaz Sokak, Karadağ Apartmanı, No: 35/3, Battalgazi.
62 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Çakır’ın taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Canlar Sokak, Yeşilyurt.” busabahmalatya.com
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