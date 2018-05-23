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Malatya’da 4 kişi vefat etti

Malatya’da dün 4 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresi şöyle:

Malatya’da 4 kişi vefat etti

Malatya’da dün 4 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresi şöyle:

23 Mayıs 2018 Çarşamba 10:42
Malatya’da 4 kişi vefat etti

“85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Özbey'in taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Taha Sokak, No: 5/3, Yeşilyurt.

92 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fidan Karadağ’ın taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Gülistan Sokak, No:44, Battalgazi.

47 yaşında hayatını kaybeden ve Yazıhan Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Aslan'ın taziye adresi: Hamidiye Mahallesi, Yazıhan.

57 yaşında hayatını kaybeden ve Yazıhan Mezarlığı’na defnedilen Kaya Çolak’ın taziye adresi: Yeni Mahallesi, Yazıhan.

HABER MERKEZİ

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Vefat
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