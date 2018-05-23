Malatya’da 4 kişi vefat etti

“85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Özbey'in taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Taha Sokak, No: 5/3, Yeşilyurt.
92 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fidan Karadağ’ın taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Gülistan Sokak, No:44, Battalgazi.
47 yaşında hayatını kaybeden ve Yazıhan Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Aslan'ın taziye adresi: Hamidiye Mahallesi, Yazıhan.
57 yaşında hayatını kaybeden ve Yazıhan Mezarlığı’na defnedilen Kaya Çolak’ın taziye adresi: Yeni Mahallesi, Yazıhan.
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