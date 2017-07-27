“46 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nuray Özdemir’in taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Kenan Işık Caddesi, 1. Sokak, No: 3/10 - Yeşilyurt
71 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Battalgazi Mezarlığı’na defnedilen Hacı Yaman’ın taziye adresi: Battalgazi Mahallesi, Elmasuyu Caddesi, No: 60 - Battalgazi
79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Darende Mezarlığı’na defnedilen Nazile Gönenci’nin taziye adresi: Yukarıulupınar Mahallesi - Darende.”
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!