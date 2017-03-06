83 yaşında hayatını kaybeden ve Durulova Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Safiye Güngördü’nün taziye adresi: Durulova Mahallesi, Akçadağ.
78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hatice Yılmaz’ın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Babıali Sokak, MB 1-3. Blok, 5. Kat, No: 24, Battalgazi.
88 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Özcan’ın taziye adresi: Battalgazi Mahallesi, Göztepe Caddesi, No: 43, Battalgazi.
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