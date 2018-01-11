11 Ocak 2018 Perşembe

Malatya'da 22 kişi vefat etti

Malatya'da dün ve önceki gün 22 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

11 Ocak 2018 Perşembe 11:02
Malatya'da 22 kişi vefat etti

  "90 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Yusuf Savcı'nın taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Edalı Sokak, No: 3, Battalgazi.

41 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Serdal Pala'nın taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, 4K Sitesi, Yeşilyurt.

79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Muazzez Bayrak'ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Efe Sokak, No: 31/8, Battalgazi.

69 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Bahri Yıldırım'ın taziye adresi: Saray Mahallesi, Devecel Sokak, No: 20/7, Battalgazi.

70 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Nimet Olçar'ın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Naif Sokak, Naz Apartman, No: 8/2, Battgalgazi.

82 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Nebihat Türkoğlu'nun taziye adresi: Şeyh Bayram Mahallesi, Şehit Ramazan Yeşiltaş Sokak, No: 27/4, Yeşilyurt .

81 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Hatun Altuntaş'ın taziye adresi: Seyran Mahallesi, Yaya Sokak, No: 13, Yeşilyurt.

83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezdarlığı'na defnedilen Yaşar Asılkan'ın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Azerbeycan Sokak, TOKİ Konutları 4. Bölge, M. D. G. Battalgazi.

84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen İmam Örnek'in taziye adresi: Taştepe Mahallesi, Kaşif Sokak, No: 21, Battalgazi.

88 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Vahap Gökalp'in taziye adresi: Battalgazi Mahallesi, Mahmut Kutan Sokak, No: 9/2, Battalgazi.

77 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı'na defnedilen Fatma Aslan'ın taziye adresi: Harunuşağı Mahallesi, Akçadağ.

84 yaşında hayatını kaybeden ve Yazıhan Mezarlığı'na defnedilen Gülhan Ülger'in taziye adresi: Fethiye Mahallesi, Yazıhan.

45 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı'na defnedilen Samet Acar'ın taziye adresi: Akçadağ.

61 yaşında hayatını kaybeden ve Darende Mezarlığı'na defnedilen Fatih Akyüz'ün taziye adresi: Darende.

90 yaşında hayatını kaybeden ve Yazıhan Mezarlığı'na defnedilen Remziye Aslan'ın taziye adresi: Durucasu Mahallesi, Yazıhan.

86 yaşında hayatını kaybeden ve Kale Mezarlığı'na defnedilen Hatice Kayaduman'ın taziye adresi: Kale.

62 yaşında hayatını kaybeden ve Hekimhan Mezarlığı'na defnedilen Süleyman Çelebi'nin taziye adresi: Saz Mahallesi, Hekimhan.

82 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Güller Topal'ın taziye adresi: Şeyh Bayram Mahallesi, Müslüm Barut Sokak, No: 3/3, Yeşilyurt.

80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen İbrahim Avcu'nun taziye adresi: Melekbaba Mahallesi, Kemal Sokak, No: 9/1, Yeşilyurt.

56 yaşında hayatını kaybeden ve Pütürge Mewzarlığı'na defnedilen Burhan Akköse'nin taziye adresi: Ormaniçi Mahallesi, Pütürge.

67 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezralığı'na defnedilen Abdullah Polatbaş'ın taziye adresi: Çönük Mahallesi, Eşrefbitlis Caddesi, No: 134, Battalgazi.

76 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı'na defnedilen Elif Bişi'nin taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Aynalı Sokak, No: 21/2, Battalgazi."

HABER MERKEZİ
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