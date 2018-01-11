"90 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Yusuf Savcı'nın taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Edalı Sokak, No: 3, Battalgazi.
41 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Serdal Pala'nın taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, 4K Sitesi, Yeşilyurt.
79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Muazzez Bayrak'ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Efe Sokak, No: 31/8, Battalgazi.
69 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Bahri Yıldırım'ın taziye adresi: Saray Mahallesi, Devecel Sokak, No: 20/7, Battalgazi.
70 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Nimet Olçar'ın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Naif Sokak, Naz Apartman, No: 8/2, Battgalgazi.
82 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Nebihat Türkoğlu'nun taziye adresi: Şeyh Bayram Mahallesi, Şehit Ramazan Yeşiltaş Sokak, No: 27/4, Yeşilyurt .
81 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Hatun Altuntaş'ın taziye adresi: Seyran Mahallesi, Yaya Sokak, No: 13, Yeşilyurt.
83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezdarlığı'na defnedilen Yaşar Asılkan'ın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Azerbeycan Sokak, TOKİ Konutları 4. Bölge, M. D. G. Battalgazi.
84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen İmam Örnek'in taziye adresi: Taştepe Mahallesi, Kaşif Sokak, No: 21, Battalgazi.
88 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Vahap Gökalp'in taziye adresi: Battalgazi Mahallesi, Mahmut Kutan Sokak, No: 9/2, Battalgazi.
77 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı'na defnedilen Fatma Aslan'ın taziye adresi: Harunuşağı Mahallesi, Akçadağ.
84 yaşında hayatını kaybeden ve Yazıhan Mezarlığı'na defnedilen Gülhan Ülger'in taziye adresi: Fethiye Mahallesi, Yazıhan.
45 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı'na defnedilen Samet Acar'ın taziye adresi: Akçadağ.
61 yaşında hayatını kaybeden ve Darende Mezarlığı'na defnedilen Fatih Akyüz'ün taziye adresi: Darende.
90 yaşında hayatını kaybeden ve Yazıhan Mezarlığı'na defnedilen Remziye Aslan'ın taziye adresi: Durucasu Mahallesi, Yazıhan.
86 yaşında hayatını kaybeden ve Kale Mezarlığı'na defnedilen Hatice Kayaduman'ın taziye adresi: Kale.
62 yaşında hayatını kaybeden ve Hekimhan Mezarlığı'na defnedilen Süleyman Çelebi'nin taziye adresi: Saz Mahallesi, Hekimhan.
82 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Güller Topal'ın taziye adresi: Şeyh Bayram Mahallesi, Müslüm Barut Sokak, No: 3/3, Yeşilyurt.
80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen İbrahim Avcu'nun taziye adresi: Melekbaba Mahallesi, Kemal Sokak, No: 9/1, Yeşilyurt.
56 yaşında hayatını kaybeden ve Pütürge Mewzarlığı'na defnedilen Burhan Akköse'nin taziye adresi: Ormaniçi Mahallesi, Pütürge.
67 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezralığı'na defnedilen Abdullah Polatbaş'ın taziye adresi: Çönük Mahallesi, Eşrefbitlis Caddesi, No: 134, Battalgazi.
76 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı'na defnedilen Elif Bişi'nin taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Aynalı Sokak, No: 21/2, Battalgazi."
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