11 Aralık 2017 Pazartesi

Malatya'da 2 günde 12 kişi vefat etti

Malatya'da dün ve önceki gün 12 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

11 Aralık 2017 Pazartesi 10:16
Malatya'da 2 günde 12 kişi vefat etti

"81 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Emine Akkaynak'ın taziye adresi: Hasan Varol Mahallesi, Dilek Sokak, No: 10/2, Battalgazi.

83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Fatma Kısak'ın taziye adresi: Kernek Mahallesi, Uranüs Sokak, No: 10/2, Battalgazi.

85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Mehmet Karaman'ın taziye adresi: Aşağı Bağlar Mahallesi, Palamut Sokak, No: 10, Yeşilyurt.

52 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Şaban Kara'nın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Üzümlü Sokak, No: 23/1, Battalgazi.

57 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Osman Gültekin'in taziye adresi: İnönü Mahallesi, Evliya Caddesi, No: 51/2, Yeşilyurt.

80 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı'na defnedilen Semiha Erdoğan'ın taziye adresi: Cengiz Topel Caddesi, Fahri manav Apartman, B Blok, No: 6, Battalgazi.

84 yaşında hayatını kaybeden ve Hekimhan Mezarlığı'na defnedilen Hatice Yağmur'un taziye adresi: Nuriye Mahallesi, Mimarsinan Caddesi, Battalgazi.

73 yaşında hayatını kaybeden ve Kuluncak Mezarlığı'na defnedilen Hacı Bayram Yumuk'un taziye adresi: Kızılhisar Mahallesi, Kuluncak.

95 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Zeynep Aksüt'ün taziye adresi: Fırat Mahallesi, Azerbaycan Sokak, No: 8/12, Battalgazi.

84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Şükrü Dereli'nin taziye adresi: Göztepe Mahallesi, Tutoğlu Sokak, No: 4, Battalgazi.

82 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanyol Mezarlığı'na defnedilen Emiş Durmuş'un taziye adresi: Gökçe Mahallesi, Doğanyol.

77 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı'na defnedilen Fatma Şahin'in taziye adresi: Eskiköy Mahallesi, Doğanşehir."

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahVefat

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