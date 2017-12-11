"81 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Emine Akkaynak'ın taziye adresi: Hasan Varol Mahallesi, Dilek Sokak, No: 10/2, Battalgazi.
83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Fatma Kısak'ın taziye adresi: Kernek Mahallesi, Uranüs Sokak, No: 10/2, Battalgazi.
85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Mehmet Karaman'ın taziye adresi: Aşağı Bağlar Mahallesi, Palamut Sokak, No: 10, Yeşilyurt.
52 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Şaban Kara'nın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Üzümlü Sokak, No: 23/1, Battalgazi.
57 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Osman Gültekin'in taziye adresi: İnönü Mahallesi, Evliya Caddesi, No: 51/2, Yeşilyurt.
80 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı'na defnedilen Semiha Erdoğan'ın taziye adresi: Cengiz Topel Caddesi, Fahri manav Apartman, B Blok, No: 6, Battalgazi.
84 yaşında hayatını kaybeden ve Hekimhan Mezarlığı'na defnedilen Hatice Yağmur'un taziye adresi: Nuriye Mahallesi, Mimarsinan Caddesi, Battalgazi.
73 yaşında hayatını kaybeden ve Kuluncak Mezarlığı'na defnedilen Hacı Bayram Yumuk'un taziye adresi: Kızılhisar Mahallesi, Kuluncak.
95 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Zeynep Aksüt'ün taziye adresi: Fırat Mahallesi, Azerbaycan Sokak, No: 8/12, Battalgazi.
84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Şükrü Dereli'nin taziye adresi: Göztepe Mahallesi, Tutoğlu Sokak, No: 4, Battalgazi.
82 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanyol Mezarlığı'na defnedilen Emiş Durmuş'un taziye adresi: Gökçe Mahallesi, Doğanyol.
77 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı'na defnedilen Fatma Şahin'in taziye adresi: Eskiköy Mahallesi, Doğanşehir."
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