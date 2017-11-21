Önceki gün, 80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Abdurrahman Apaydın’ın taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Sadreddin Konevi Caddesi, No: 14/1, Battalgazi.
64 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Aliseydi Türk’ün taziye adresi: Hacı Abdi Mahallesi, Hız Sokak, No: 9/18, Battalgazi.
74 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Haydar Aslan’ın taziye adresi: Çavuşoğlu Mahallesi, Boztepe Caddesi, No: 62/3, Yeşilyurt.
76 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Erdal Akarsu’nun taziye adresi: İnönü Mahallesi, Şehit Güner Erdem Sokak, No: 8/8, Yeşilyurt.
58 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Alseydi Koyuncu’nun taziye adresi: Taştepe Mahallesi, Bergüzar Sokak, No: 10, Battalgazi.
79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sadet Kandemir’in taziye adresi: Fırat Mahallesi, Azerbaycan Sokak, 5.Etap TOKİ, 5/Blok, Battalgazi.
Dün ise, 83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Elif Gökçe’nin taziye adresi: Cumhuriyet Mahallesi, Ofis Sokak, No: 4/2, Yeşilyurt.
81 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İmmi Topal’ıntaziye adresi: Hacı Abdi Mahallesi, İsmet Paşa Caddesi, No: 76/2, Battalgazi.
67 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Makbule Durmuş’un taziye adresi: Fırat Mahallesi, İpek Caddesi, No: 42/5, Battalgazi.
81 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sultan Özkan’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Gülümseyen Sokak, No: 31/4, Yeşilyurt.
90 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Doğan’ın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Yenibahar Caddesi, No: 155/2, Yeşilyurt.”
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