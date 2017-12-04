04 Aralık 2017 Pazartesi

Malatya'da 19 kişi vefat etti

Malatya'da dün ve önceki gün 19 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

04 Aralık 2017 Pazartesi 10:18
Malatya'da 19 kişi vefat etti

  "33 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Fatma Bayhan'ın taziye adresi: Çönük Mahallesi, Mihrimah Sultan Sokak, No: 22, Battalgazi.

32 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı'na defnedilen Ali Rıza Demir'in taziye adresi: Şeyh Bayram Mahallesi, Göğen Sokak, No: 2/2, Yeşilyurt.

77 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı'na defnedilen Osman Eren'in taziye adresi: Hacıyusuflar Mahallesi, Karalar Sokak, No: 11, Battalgazi.

67 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Cemal Fırat'ın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Erenler Sokak, No: 13/4, Battalgazi.

83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Mustafa Karabulut'un taziye adresi: Üçbağlar Mahallesi, Sivas Caddesi, No: 30/3, Battalgazi.

96 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Ayşe Karakaya'nın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Cemil Ökse Sokak, Esen Yapı. Koop. 7. Blok, Battalgazi.

85  yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Ahmet İnce'nin taziye adresi: Başharık Mahallesi, Özer Sokak, No: 18/3, Battalgazi.

94 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı2na defnedilen Hayriye Gezer'in taziye adresi: Atatürk Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, No: 17, Yeşilyurt.

57 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı'na defnedilen Mehmet Bilek'in taziye adresi: Akçadağ.

17 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Elif Sağır'ın taizye adresi: Hasan Varol Mahallesi, Harmandalı Sokak, Özçağalayan Apartman, No: 11, Battlagazi.

89 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Zahide Bel'in taizye adresi: Göztepe Mahallesi, Şhbaz Sokak, No: 23/1, Battalgazi.

87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Latife Demirci'nin taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Fenike Sokak, No: 31/1, Yeşilyurt.

69 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı'na defnedilen Mehpare Kuzucu'nun taziye adresi: Yeni Mahalle, Pınar Sokak, No: 3, Doğanşehir.

79 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı'na defnedilen Saadet Kocadağ'ın taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Erol Sokak, No: 3, Yeşilyurt.

31 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı'na defnedilen Ali Katırcı'nın taizye adresi: Yakınca Mahallesi, Bekir Durak Caddesi, No: 58, Yeşilyurt.

63 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Mustafa Tekedere'nin taziye adresi: Hasan Varol Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi, No: 27/21, Battalgazi.

82 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Hanım Çeliktaş'ın taziye adresi: Sarıcıoğlu Mahallesi, Yunus Yıldırım Sokak, No: 36/6, Battalgazi.

46 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı'na defnedilen Selim Çoğan'ın taziye adresi: Göztepe Mahallesi, Lavanta 5. Sokak, No: 20, Battalgazi.

85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Zeliha Erdem'in taziye adresi: Tepeköy Mahallesi, Yeşilyurt."

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahVefat

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 01 Aralık 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 30 Kasım 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017