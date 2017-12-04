"33 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Fatma Bayhan'ın taziye adresi: Çönük Mahallesi, Mihrimah Sultan Sokak, No: 22, Battalgazi.
32 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı'na defnedilen Ali Rıza Demir'in taziye adresi: Şeyh Bayram Mahallesi, Göğen Sokak, No: 2/2, Yeşilyurt.
77 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı'na defnedilen Osman Eren'in taziye adresi: Hacıyusuflar Mahallesi, Karalar Sokak, No: 11, Battalgazi.
67 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Cemal Fırat'ın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Erenler Sokak, No: 13/4, Battalgazi.
83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Mustafa Karabulut'un taziye adresi: Üçbağlar Mahallesi, Sivas Caddesi, No: 30/3, Battalgazi.
96 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Ayşe Karakaya'nın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Cemil Ökse Sokak, Esen Yapı. Koop. 7. Blok, Battalgazi.
85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Ahmet İnce'nin taziye adresi: Başharık Mahallesi, Özer Sokak, No: 18/3, Battalgazi.
94 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı2na defnedilen Hayriye Gezer'in taziye adresi: Atatürk Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, No: 17, Yeşilyurt.
57 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı'na defnedilen Mehmet Bilek'in taziye adresi: Akçadağ.
17 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Elif Sağır'ın taizye adresi: Hasan Varol Mahallesi, Harmandalı Sokak, Özçağalayan Apartman, No: 11, Battlagazi.
89 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Zahide Bel'in taizye adresi: Göztepe Mahallesi, Şhbaz Sokak, No: 23/1, Battalgazi.
87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Latife Demirci'nin taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Fenike Sokak, No: 31/1, Yeşilyurt.
69 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı'na defnedilen Mehpare Kuzucu'nun taziye adresi: Yeni Mahalle, Pınar Sokak, No: 3, Doğanşehir.
79 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı'na defnedilen Saadet Kocadağ'ın taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Erol Sokak, No: 3, Yeşilyurt.
31 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı'na defnedilen Ali Katırcı'nın taizye adresi: Yakınca Mahallesi, Bekir Durak Caddesi, No: 58, Yeşilyurt.
63 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Mustafa Tekedere'nin taziye adresi: Hasan Varol Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi, No: 27/21, Battalgazi.
82 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Hanım Çeliktaş'ın taziye adresi: Sarıcıoğlu Mahallesi, Yunus Yıldırım Sokak, No: 36/6, Battalgazi.
46 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı'na defnedilen Selim Çoğan'ın taziye adresi: Göztepe Mahallesi, Lavanta 5. Sokak, No: 20, Battalgazi.
85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Zeliha Erdem'in taziye adresi: Tepeköy Mahallesi, Yeşilyurt."
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