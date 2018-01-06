06 Ocak 2018 Cumartesi

Malatya'da 17 kişi vefat etti

Malatya'da dün ve önceki gün 17 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

06 Ocak 2018 Cumartesi 11:18
Malatya'da 17 kişi vefat etti

"48 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Kıymet Bozbayır'ın taziye adresi: İnönü Mahallesi, Yücekaya Sokak, No: 20/2, Yeşilyurt.

66 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Doğan Akbaş'ın taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Güz Sokak, No: 23/3, Yeşilyurt.

78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Nihat Çiğ'in taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Çiftlik Caddesi, No: 43/1/2, Yeşilyurt.

70 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Mehmet Han'ın taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Eşref Bitlis Caddesi, No: 46/2, Battalgazi.

76 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Mahire Ünsever'in taziye adresi: Özalper Mahallesi, Gülümser Caddesi, No: 91/2/17, Yeşilyurt.

75 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Nihal Selçuk'un taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Divan Efendi Sokak, Müzeyyen Apartman, No: 4, Yeşilyurt.

79 yaşında hayatını kaybeden ve Pütürge Mezarlığı'na defnedilen Abdullah Güç'ün taziye adresi: Pazarcık Mahallesi, Pütürge.

88 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı'na defnedilen Hanım İnan'ın taziye adresi: Yağmurlu Mahallesi, Akçadağ.

82 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanyol Mezarlığı'na defnedilen Fatma Ata'nın taziye adresi: Doğanyol.

63 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Mustafa Sivari'nin taziye adresi: Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, Yeşilkent Sitesi, A Blok, Yeşilyurt.

73 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Fidan Altuntaş'ın taziye adresi: Ramazan Mahallesi, İzzetli Sokak, No: 20/2, Battalgazi.

82 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Zeynep Çetin'in taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Hamamcı Sokak, No: 11, Yeşilyurt.

61 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı'na defnedilen Mayizar Çelik'in taziye adresi: Doğanşehir.

68 yaşında hayatını kaybeden ve Arapkir Mezarlığı'na defnedilen Rüştü Tüzün'ün taziye adresi: Arapkir.

93 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı'na defnedilen Ömer Kan'ın taziye adresi: Akçadağ.

53 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı'na defnedilen Mehmet Çoban'ın taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Yeşilyurt.

64 yaşında hayatını kaybeden ve Hekimhan Mezarlığı'na defnedilen İbrahim Kaya'nın taziye adresi: Hasançelebi Mahallesi, Hekimhan."(Haber Merkezi)

 

HABER MERKEZİ

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 02 Ocak 2018 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 30 Aralık 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2018 © Copyright © by Busabah Malatya 2017