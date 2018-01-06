"48 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Kıymet Bozbayır'ın taziye adresi: İnönü Mahallesi, Yücekaya Sokak, No: 20/2, Yeşilyurt.
66 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Doğan Akbaş'ın taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Güz Sokak, No: 23/3, Yeşilyurt.
78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Nihat Çiğ'in taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Çiftlik Caddesi, No: 43/1/2, Yeşilyurt.
70 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Mehmet Han'ın taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Eşref Bitlis Caddesi, No: 46/2, Battalgazi.
76 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Mahire Ünsever'in taziye adresi: Özalper Mahallesi, Gülümser Caddesi, No: 91/2/17, Yeşilyurt.
75 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Nihal Selçuk'un taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Divan Efendi Sokak, Müzeyyen Apartman, No: 4, Yeşilyurt.
79 yaşında hayatını kaybeden ve Pütürge Mezarlığı'na defnedilen Abdullah Güç'ün taziye adresi: Pazarcık Mahallesi, Pütürge.
88 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı'na defnedilen Hanım İnan'ın taziye adresi: Yağmurlu Mahallesi, Akçadağ.
82 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanyol Mezarlığı'na defnedilen Fatma Ata'nın taziye adresi: Doğanyol.
63 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Mustafa Sivari'nin taziye adresi: Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, Yeşilkent Sitesi, A Blok, Yeşilyurt.
73 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Fidan Altuntaş'ın taziye adresi: Ramazan Mahallesi, İzzetli Sokak, No: 20/2, Battalgazi.
82 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Zeynep Çetin'in taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Hamamcı Sokak, No: 11, Yeşilyurt.
61 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı'na defnedilen Mayizar Çelik'in taziye adresi: Doğanşehir.
68 yaşında hayatını kaybeden ve Arapkir Mezarlığı'na defnedilen Rüştü Tüzün'ün taziye adresi: Arapkir.
93 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı'na defnedilen Ömer Kan'ın taziye adresi: Akçadağ.
53 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı'na defnedilen Mehmet Çoban'ın taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Yeşilyurt.
64 yaşında hayatını kaybeden ve Hekimhan Mezarlığı'na defnedilen İbrahim Kaya'nın taziye adresi: Hasançelebi Mahallesi, Hekimhan."(Haber Merkezi)
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