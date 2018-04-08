Malatya’da 17 kişi vefat etti

“88 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Kadir Karaca’nın taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, İmge Sokak, No: 31/1/2 Battalgazi.
93 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Oğey Balbay’ın taziye adresi: Kernek Mahallesi, Dervişler Sokak, No: 9/3, Battalgazi.
76 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Yusuf Kaya’nın taziye adresi: Yeşilkaynak Mahallesi, Miray Sokak, No: 39, Yeşilyurt.
67 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Abuzer Kara’nın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Azerbaycan Sokak, No: 8/6/12, Battalgazi.
48 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Rahime Zengin’in taziye adresi: Koşu Mahallesi, Gönül Sokak, No: 11/1/1, Yeşilyurt.
8 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ahmet Kırteke’nin taziye adresi: K. Mustafa Paşa Mahallesi, İpekçi Sokak, No: 54/3, Battalgazi.
84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Çerkes’in taziye adresi: Kaynarca Mahallesi, Berat Sokak, No: 50, Yeşilyurt.
80 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Özdemir’in taziye adresi: Hacıhalilçiftliği Mahallesi, Battalgazi.
63 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen İsmet Karaca’nın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Asilzade Sokak, No: 4/4, Yeşilyurt.
73 yaşında hayatını kaybeden ve Hekimhan Mezarlığı’na defnedilen Fadime Çalışkan’ın taziye adresi: Başak Mahallesi, Başak Sokak, No: 25, Hekimhan.
89 yaşında hayatını kaybeden ve Arapgir Mezarlığı’na defnedilen Nurife Uzunoğlu’nun taziye adresi: Aşutlar Mahallesi, Arapgir.
94 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı’na defnedilen Memet Aslan’ın taziye adresi: Dedeyazı Mahallesi, Dedeyazı Sokak, No: 138, Doğahanşehir.
53 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Haki İnce’nin taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Fahri Kayahan Bulvarı, Doğan Apt. No: 122/4, Yeşilyurt.
96 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Özdemir’in taziye adresi: Atatürk Mahallesi, Şehit Erol Köse Caddesi, No: 16, Yeşilyurt.
85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hamit Ay’ın taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, TOKİ, CYA 9. Blok No: 29/26, Yeşilyurt.
81 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Çelik’in taziye adresi: İnönü Mahallesi, Derince Sokak, No: 6/6, Yeşilyurt.
72 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Kantoyan’ın taziye adresi: Battalgazi Mahallesi, Seçenler Sokak, No: 3, Battalgazi.”
HABER MERKEZİ