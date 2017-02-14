14 Şubat 2017 Salı

Malatya’da 16 kişi vefat etti.

Malatya’da dün 16 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresi şöyle:

13 Şubat 2017 Pazartesi 13:51
Malatya’da 16 kişi vefat etti.

87 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Aşo Tombul’un taziye adresi: Mullakasım Mahallesi, Yeşilyurt.

89 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Tekin’in taziye adresi: Doğanşehir.

3- 84 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Hasan Aydın’ın taziye adresi: Aksaray Mahallesi, Akçadağ.

58 yaşında hayatını kaybeden ve Alibaba Battalgazi Mezarlığı’na defnedilen Abbas Yar’ın taziye adresi: Yeni Mahallesi, Taşgever Sokak, No:1, Battalgazi.

54 yaşında hayatını kaybeden ve Hekimhan Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Arıkan’ın taziye adresi: Hekimhan.

84 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı’na defnedilen Sultan Özman’ın taziye adresi: Erenli Mahallesi, Battalgazi.

73 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Sakine Erol’un taziye adresi: Şahnahan Mahallesi, Yeşilyurt.

83 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Güley Durdu’nun taziye adresi: Yaylımlı Mahallesi, Akçadağ.

85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sabiha Gökçe’nin taziye adresi: Hamidiye Mahallesi, Antepli Sokak, No:34/7, Battalgazi.

91 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Besi Koçer’in taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Çoban Hasso Sokak, No:7/3, Battalgazi.

62 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Arif Çakıl’ın taziye adresi: Cevherizade Mahallesi, Bulun Sokak, No:16, Battalgazi.

66 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen turan Çetin’in taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Çavdar Sitesi, A Blok, No:4, Battalgazi.

84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hatice Şahin’in taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, No:19/5, Yeşilyurt.

82 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Elif Çelik’in taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Ulema Sokak, No:3/5, Battalgazi.

72 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Şaban Gedik’in taziye adresi: Hacı Abdi Mahallesi, Önal Sokak, No:3/7, Battalgazi.

81 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ömer Toraman’ın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Yeni Nikah Sarayı Karşısı Altın Kayısı Sitesi, Yeşilyurt.

HABER MERKEZİ
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