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Malatya’da 16 kişi vefat etti

Malatya’da dün 16 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

02 Şubat 2017 Perşembe 15:18
Malatya’da 16 kişi vefat etti

“88 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Emine Levent’in taziye adresi: Dilek Mahallesi, Sakarya Çıkmaz Sokak, No: 1, Yeşilyurt.

83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Makbule Kılınç’ın taziye adresi: Yaygın Mahallesi, Kasım Ağa Bulvarı, No: 8/2, Battalgazi.

69 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hacı Bekir Orhan’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Ulema Sokak, No: 10/1, Yeşilyurt.

83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hacı Aslan’ın taziye adresi: Cirikpınar Mahallesi, Arap Osman Sokak, No: 56, Battalgazi.

70 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ahmet Karaoğlu’nun taziye adresi: İpek Caddesi, Annem Ev Yemekleri, Battalgazi.

68 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sırrı Öğüt’ün taziye adresi: Dilek Mahallesi, Yeşilyurt.

97 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zehra Özata’nın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Denizkızı Sokak, No: 25/1, Yeşilyurt.

103 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Cihan Göldağı’nın taziye adresi: Yeşilkaynak Mahallesi, Selamet Sokak, No: 7, Yeşilyurt.

72 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ömer Faruk Barut’un taziye adresi: Fahri Kayahan Bulvarı, Şirin Evler, Yeşilyurt.

82 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Fatma Canpolat’ın taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Güz Sokak, No: 22/3, Yeşilyurt.

76 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sultan Çelik’in taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, İsmet Paşa Caddesi, Yeşilyurt.

70 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Yılmaz’ın taziye adresi: Sancaktar Mahallesi, Otçu Sokak, No: 2/7, Battalgazi.

86 yaşında hayatını kaybeden ve Dedeyazı Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Aslan’ın taziye adresi: Dedeyazı Mahallesi, Doğanşehir.

79 yaşında hayatını kaybeden ve Cumhuriyet Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Özdemir’in taziye adresi: Cumhuriyet Mahallesi, Yeşilyurt.

79 yaşında hayatını kaybeden ve Gündüzbey Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Ahmet Hamdi Karaaslan’ın taziye adresi: Gündüzbey Mahallesi, Yeşilyurt.

77 yaşında hayatını kaybeden ve Karagöz Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen İmmihan Karaağaç’ın taziye adresi: Karagöz Mahallesi, Battalgazi.” 

HABER MERKEZİ
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