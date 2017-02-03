“88 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Emine Levent’in taziye adresi: Dilek Mahallesi, Sakarya Çıkmaz Sokak, No: 1, Yeşilyurt.
83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Makbule Kılınç’ın taziye adresi: Yaygın Mahallesi, Kasım Ağa Bulvarı, No: 8/2, Battalgazi.
69 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hacı Bekir Orhan’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Ulema Sokak, No: 10/1, Yeşilyurt.
83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hacı Aslan’ın taziye adresi: Cirikpınar Mahallesi, Arap Osman Sokak, No: 56, Battalgazi.
70 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ahmet Karaoğlu’nun taziye adresi: İpek Caddesi, Annem Ev Yemekleri, Battalgazi.
68 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sırrı Öğüt’ün taziye adresi: Dilek Mahallesi, Yeşilyurt.
97 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zehra Özata’nın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Denizkızı Sokak, No: 25/1, Yeşilyurt.
103 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Cihan Göldağı’nın taziye adresi: Yeşilkaynak Mahallesi, Selamet Sokak, No: 7, Yeşilyurt.
72 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ömer Faruk Barut’un taziye adresi: Fahri Kayahan Bulvarı, Şirin Evler, Yeşilyurt.
82 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Fatma Canpolat’ın taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Güz Sokak, No: 22/3, Yeşilyurt.
76 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sultan Çelik’in taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, İsmet Paşa Caddesi, Yeşilyurt.
70 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Yılmaz’ın taziye adresi: Sancaktar Mahallesi, Otçu Sokak, No: 2/7, Battalgazi.
86 yaşında hayatını kaybeden ve Dedeyazı Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Aslan’ın taziye adresi: Dedeyazı Mahallesi, Doğanşehir.
79 yaşında hayatını kaybeden ve Cumhuriyet Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Özdemir’in taziye adresi: Cumhuriyet Mahallesi, Yeşilyurt.
79 yaşında hayatını kaybeden ve Gündüzbey Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Ahmet Hamdi Karaaslan’ın taziye adresi: Gündüzbey Mahallesi, Yeşilyurt.
77 yaşında hayatını kaybeden ve Karagöz Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen İmmihan Karaağaç’ın taziye adresi: Karagöz Mahallesi, Battalgazi.”
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