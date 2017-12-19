"64 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı'na defnedilen Gülüstan Arıkan'ın taziye adresi: Şahnahan Mahallesi, Polat Sokak, No: 3/2, Yeşilyurt .
63 yaşında hayatını kaybeden ve Hekimhan Mezrlığı'na defnedilen Metin Altuntaş'ın taziye adresi: Şeyhbayram Mahallesi, Nenehatun Sokak, Yeşilyurt.
93 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Fatma özgül'ün taziye adresi: Topraktepe Mahallesi, Topraktepe Sokak, No: 82, Yeşilyurt.
68 yaşında hayatını kaybeden ve Malatay Şehir Mezarlığı'na defnedilen Hatun Açıkgöz'ün taziye adresi: Cumhuriyet Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, No: 140, Yeşilyurt .
73 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı'na defnedilen Yeter Gezer'in taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Mıhlıdut Sokak, Vera Konutları, Yeşilyurt.
84 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyuırt Mezarlığı'na defnedilen Hanzey Bektaş'ın taziye adresi: Dilek Mahallesi, 1. Kanalboyu Caddesi, No: 13/1, yeşilyurt.
86 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı'na defnedilen Hüseyin Dizmen'in taziye adresi: Yeni Mahalle, Battalgazi.
90 yaşında hayatını kaybeden Sultgan Varol'un taziye adresi: Fırat Mahallesi, İpek Caddesi, Pötürgeliler Apartmanı, No: 42, Battalgazi.
79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Selahattin Dayan'ın taziye adresi: Cevherizade Mahallesi, Görkemli Sokak, Çekin Apartaman, No: 118/9, Battalgazi.
76 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Müslüm Yurtcu'nun taizye adresi: Salköprü Mahallesi, Çorbacı Sokak, No: 8/2, Yeşilyurt.
60 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na Battal Konakçı'nın taziye adresi: Çavuşoğlu Mahallesi, Sanayi Caddesi, No: 59/14, Yeşilyurt.
72 yaşında hayatını kaybeden ve Mesude Yerli'nin taziye adresi: Salköprü Mahallesi, Boncuklu Sokak, No: 32/3, Yeşilyurt.
64 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Bayram Kara'nın taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Mihenk Caddesi, No: 24/9, Yeşilyurt.
94 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Eşihan Dayan'ın taziye adresi: Battalgazi Mahallesi, Hançukur Cami Yanı, Battalgazi.
87 yaşında hayatını kaybeden ve Darende Mezarlığı'na defnedilen Yeter Dilek'in taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Hulisi Efendi Caddesi, No: 43, Darende."
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