19 Aralık 2017 Salı

Malatya'da 15 kişi vefat etti

Malatya'da dün 15 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

18 Aralık 2017 Pazartesi 10:30
Malatya'da 15 kişi vefat etti

  "64 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı'na defnedilen Gülüstan Arıkan'ın taziye adresi: Şahnahan Mahallesi, Polat Sokak, No: 3/2, Yeşilyurt .

63 yaşında hayatını kaybeden ve Hekimhan Mezrlığı'na defnedilen Metin Altuntaş'ın taziye adresi: Şeyhbayram Mahallesi, Nenehatun Sokak, Yeşilyurt.

93 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Fatma özgül'ün taziye adresi: Topraktepe Mahallesi, Topraktepe Sokak, No: 82, Yeşilyurt.

68 yaşında hayatını kaybeden ve Malatay Şehir Mezarlığı'na defnedilen Hatun Açıkgöz'ün taziye adresi: Cumhuriyet Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, No: 140, Yeşilyurt .

73 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı'na defnedilen Yeter Gezer'in taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Mıhlıdut Sokak, Vera Konutları, Yeşilyurt.

84 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyuırt Mezarlığı'na defnedilen Hanzey Bektaş'ın taziye adresi: Dilek Mahallesi, 1. Kanalboyu Caddesi, No: 13/1, yeşilyurt.

86 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı'na defnedilen Hüseyin Dizmen'in taziye adresi: Yeni Mahalle, Battalgazi.

90 yaşında hayatını kaybeden Sultgan Varol'un taziye adresi: Fırat Mahallesi, İpek Caddesi, Pötürgeliler Apartmanı, No: 42, Battalgazi.

79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Selahattin Dayan'ın taziye adresi: Cevherizade Mahallesi, Görkemli Sokak, Çekin Apartaman, No: 118/9, Battalgazi.

76 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Müslüm Yurtcu'nun taizye adresi: Salköprü Mahallesi, Çorbacı Sokak, No: 8/2, Yeşilyurt.

60 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na Battal Konakçı'nın taziye adresi: Çavuşoğlu Mahallesi, Sanayi Caddesi, No: 59/14, Yeşilyurt.

72 yaşında hayatını kaybeden ve Mesude Yerli'nin taziye adresi: Salköprü Mahallesi, Boncuklu Sokak, No: 32/3, Yeşilyurt.

64 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Bayram Kara'nın taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Mihenk Caddesi, No: 24/9, Yeşilyurt.

94 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Eşihan Dayan'ın taziye adresi: Battalgazi Mahallesi, Hançukur Cami Yanı, Battalgazi.

87 yaşında hayatını kaybeden ve Darende Mezarlığı'na defnedilen Yeter Dilek'in taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Hulisi Efendi Caddesi, No: 43, Darende."

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahVefat

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