11 Kasım 2017 Cumartesi

Malatya’da 14 kişi vefat etti

Malatya’da dün 14 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

11 Kasım 2017 Cumartesi 12:12
Malatya’da 14 kişi vefat etti

  “63 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Bozan’ın taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Mehmet Buyruk Caddesi, No: 92/1/14, Battalgazi.

55 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Menşure Acar’ın taziye adresi: Üçbağlar Mahallesi, Binbaşı Sokak, No: 19/6, Battalgazi.

63 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mevlüt Ağzıküçük’ün taziye adresi: Şeyhbayram Mahallesi, Cevher Sokak, No: 4/7, Yeşilyurt.

65 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Çelik’in taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Asır Sokak, No: 23, Battalgazi.

75 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İsmail Kanmaz’ın taziye adresi: Kaynarca Mahallesi, Uzunok Caddesi, No: 54, Yeşilyurt.

67 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Rukiye Göksu’nun taziye adresi: Sıtmapınarı Zapcıoğlu Caddesi, Çağrı Mevlüt Salonu.

76 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Kurukafa’nın taziye adresi: İnönü Mahallesi,Terminal Caddesi, No: 43/2, Yeşilyurt.

64 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Osman Çelik’in taziye adresi: Fırat Mahallesi, Azerbaycan Sokak, No: 4/48, Battalgazi.

68 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Coşkun’un taziye adresi: Tecde Mahallesi, İmam Sait Sokak, No: 36, Yeşilyurt.

80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sevim Şengez’in taziye adresi: Şifa Mahallesi, Halep Caddesi, Nebioğlu Sitesi, No: 188/3/5, Battalgazi.

84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mahmut Dertli’nin taziye adresi: Samanköy Mahallesi, Yeşilyurt.

79 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Fadime Kurt’un taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Yeşilyurt.

78 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Meryem Özdemir’in taziye adresi: Cumhuriyet Mahallesi, Yeşilyurt.

82 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Ali Canbay’ın taziye adresi: İkinciler Mahallesi, Akçadağ.”

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahVefat

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