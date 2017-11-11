“63 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Bozan’ın taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Mehmet Buyruk Caddesi, No: 92/1/14, Battalgazi.
55 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Menşure Acar’ın taziye adresi: Üçbağlar Mahallesi, Binbaşı Sokak, No: 19/6, Battalgazi.
63 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mevlüt Ağzıküçük’ün taziye adresi: Şeyhbayram Mahallesi, Cevher Sokak, No: 4/7, Yeşilyurt.
65 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Çelik’in taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Asır Sokak, No: 23, Battalgazi.
75 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İsmail Kanmaz’ın taziye adresi: Kaynarca Mahallesi, Uzunok Caddesi, No: 54, Yeşilyurt.
67 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Rukiye Göksu’nun taziye adresi: Sıtmapınarı Zapcıoğlu Caddesi, Çağrı Mevlüt Salonu.
76 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Kurukafa’nın taziye adresi: İnönü Mahallesi,Terminal Caddesi, No: 43/2, Yeşilyurt.
64 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Osman Çelik’in taziye adresi: Fırat Mahallesi, Azerbaycan Sokak, No: 4/48, Battalgazi.
68 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Coşkun’un taziye adresi: Tecde Mahallesi, İmam Sait Sokak, No: 36, Yeşilyurt.
80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sevim Şengez’in taziye adresi: Şifa Mahallesi, Halep Caddesi, Nebioğlu Sitesi, No: 188/3/5, Battalgazi.
84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mahmut Dertli’nin taziye adresi: Samanköy Mahallesi, Yeşilyurt.
79 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Fadime Kurt’un taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Yeşilyurt.
78 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Meryem Özdemir’in taziye adresi: Cumhuriyet Mahallesi, Yeşilyurt.
82 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Ali Canbay’ın taziye adresi: İkinciler Mahallesi, Akçadağ.”
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