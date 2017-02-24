“71 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Yabaş’ın taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Suskun Sokak, No: 4/2/3 - Yeşilyurt
45 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ali Rıza Koç’un taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Hamamcı Sokak, Fatih Yapı Kooperatifi No: 4/7 - Yeşilyurt
54 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fimret Uçar’ın taziye adresi: Koşu Mahallesi, Yüzüncü Yıl Caddesi, No: 5 - Yeşilyurt
76 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Döne Dönder’in taziye adresi: Kaynarca Mahallesi, Kirazlı Sokak, No: 13 - Yeşilyurt
94 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Medine Tanrıverdi’nin taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Beydağı Sokak, No: 28 - Yeşilyurt
26 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sümeyra Korkmaz’ın taziye adresi: Hoca Abdi Mahallesi, Vaizoğlu Sokak, Yusufdayı Apartmanı, No: 21 - Battalgazi
86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mahmut Artuvan’ın taziye adresi: Cemal Gürsel Mahallesi, Reyyan Sokak, No: 8/3 - Yeşilyurt
55 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İsmail Akgedik’in taziye adresi: Özalper Mahallesi, Ayyıldız Ensar Apartmanı, No: 1/1 - Yeşilyurt
62 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Aliseydi Temel’in taziye adresi: Göztepe Mahallesi, Ramazan Sokak, No: 72/2 - Battalgazi
34 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ahmet Temel’in taziye adresi: Göztepe Mahallesi, Ramazan Sokak, No: 72/2 - Battalgazi
87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fahriye Gültekin’in taziye adresi: Ciritpınar Mahallesi, Kardelen Sokak, No: 10 - Battalgazi
85 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Ömer Özgür’ün taziye adresi: Yeşilyurt - Malatya
84 yaşında hayatını kaybeden ve Hekimhan Mezarlığı’na defnedilen Kadriye Mutlu’nun taziye adresi: Hekimhan - Malatya
89 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Ömer Hancı’nın taziye adresi: Suluköy Mahallesi - Yeşilyurt.”
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