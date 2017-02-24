24 Şubat 2017 Cuma

Malatya’da 14 kişi vefat etti

Malatya’da dün 14 kişi hayatını kaybetti. Vefat edenlerin taziye adresleri ise şöyle:

24 Şubat 2017 Cuma 10:02
Malatya’da 14 kişi vefat etti

“71 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Yabaş’ın taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Suskun Sokak, No: 4/2/3 - Yeşilyurt

45 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ali Rıza Koç’un taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Hamamcı Sokak, Fatih Yapı Kooperatifi No: 4/7 - Yeşilyurt

54 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fimret Uçar’ın taziye adresi: Koşu Mahallesi, Yüzüncü Yıl Caddesi, No: 5 - Yeşilyurt

76 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Döne Dönder’in taziye adresi: Kaynarca Mahallesi, Kirazlı Sokak, No: 13 - Yeşilyurt

94 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Medine Tanrıverdi’nin taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Beydağı Sokak, No: 28 - Yeşilyurt

26 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sümeyra Korkmaz’ın taziye adresi: Hoca Abdi Mahallesi, Vaizoğlu Sokak, Yusufdayı Apartmanı, No: 21 - Battalgazi

86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mahmut Artuvan’ın taziye adresi: Cemal Gürsel Mahallesi, Reyyan Sokak, No: 8/3 - Yeşilyurt

55 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İsmail Akgedik’in taziye adresi: Özalper Mahallesi, Ayyıldız Ensar Apartmanı, No: 1/1 - Yeşilyurt

62 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Aliseydi Temel’in taziye adresi: Göztepe Mahallesi, Ramazan Sokak, No: 72/2 - Battalgazi

34 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ahmet Temel’in taziye adresi: Göztepe Mahallesi, Ramazan Sokak, No: 72/2 - Battalgazi

87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fahriye Gültekin’in taziye adresi: Ciritpınar Mahallesi, Kardelen Sokak, No: 10 - Battalgazi

85 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Ömer Özgür’ün taziye adresi: Yeşilyurt - Malatya

84 yaşında hayatını kaybeden ve Hekimhan Mezarlığı’na defnedilen Kadriye Mutlu’nun taziye adresi: Hekimhan - Malatya

89 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Ömer Hancı’nın taziye adresi: Suluköy Mahallesi - Yeşilyurt.”

HABER MERKEZİ
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