67 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mahmut Bayrak’ın taziye adresi: Karagöl Mahallesi, Çelikhan, Adıyaman.
84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hanım Aslan’ın taziye adresi: Niyazi Mahallesi, Şehit Ahmet Gürbüz Sokak, No: 36/3, Battalgazi.
75 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Marifet Yavaş’ın taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, No: 110, Battalgazi.
56 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bedriye Çelik’in taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Ulema Sokak, No: 30/5, Yeşilyurt.
93 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Kılıç’ın taziye adresi: Molla İbrahim Mahallesi, Çay Evleri Sokak, No: 4, Hekimhan.
65 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Haci Darakçı’nın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Alibey Sokak, No: 7, Yeşilyurt.
27 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Alişan Çağdaş Polat’ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Battalgazi.
56 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hatice Ercan’ın taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Güz Sokak, No: 14/8, Yeşilyurt.
89 yaşında hayatını kaybeden ve Yazıhan Mezarlığı’na defnedilen Meryem Özel’in taziye adresi: Yazıhan.
78 yaşında hayatını kaybeden ve Arguvan Mezarlığı’na defnedilen Battal Tanrıverdi’nin taziye adresi: Arguvan.
73 yaşında hayatını kaybeden ve Mezra Mezarlığı’na defnedilen Güley Durak’ın taziye adresi: Mezra Mahallesi, Akçadağ.
81 yaşında hayatını kaybeden ve Şeyhler Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Yusuf Şireci’nin taziye adresi: Şeyhler Mahallesi, Akçadağ.
74 yaşında hayatını kaybeden ve Görgü Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Tokmak’ın taziye adresi: Görgü Mahallesi, Yeşilyurt.” (Haber Merkezi)
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