26 Ocak 2017 Perşembe

Malatya’da 14 kişi vefat etti

Malatya’da dün 14 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

26 Ocak 2017 Perşembe 16:10
Malatya’da 14 kişi vefat etti

“74 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sultan Bayram’ın taziye adresi: Çarmuzu Mahallesi, Onaylar Sokak, No: 7, Yeşilyurt.

67 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mahmut Bayrak’ın taziye adresi: Karagöl Mahallesi, Çelikhan, Adıyaman.

84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hanım Aslan’ın taziye adresi: Niyazi Mahallesi, Şehit Ahmet Gürbüz Sokak, No: 36/3, Battalgazi.

75 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Marifet Yavaş’ın taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, No: 110, Battalgazi.

56 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bedriye Çelik’in taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Ulema Sokak, No: 30/5, Yeşilyurt.

93 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Kılıç’ın taziye adresi: Molla İbrahim Mahallesi, Çay Evleri Sokak, No: 4, Hekimhan.

65 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Haci Darakçı’nın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Alibey Sokak, No: 7, Yeşilyurt.

27 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Alişan Çağdaş Polat’ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Battalgazi.

56 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hatice Ercan’ın taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Güz Sokak, No: 14/8, Yeşilyurt.

89 yaşında hayatını kaybeden ve Yazıhan Mezarlığı’na defnedilen Meryem Özel’in taziye adresi: Yazıhan.

78 yaşında hayatını kaybeden ve Arguvan Mezarlığı’na defnedilen Battal Tanrıverdi’nin taziye adresi: Arguvan.

73 yaşında hayatını kaybeden ve Mezra Mezarlığı’na defnedilen Güley Durak’ın taziye adresi: Mezra Mahallesi, Akçadağ.

81 yaşında hayatını kaybeden ve Şeyhler Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Yusuf Şireci’nin taziye adresi: Şeyhler Mahallesi, Akçadağ.

74 yaşında hayatını kaybeden ve Görgü Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Tokmak’ın taziye adresi: Görgü Mahallesi, Yeşilyurt.” (Haber Merkezi)

 

 

 

 

 

 

 

 

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