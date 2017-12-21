“65 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Zeliha Kızılboğa'nın taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Karagöz Caddesi, No:49/12/14, Yeşilyurt.
76 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Feride Yıldırım’ın taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Öğretmen Sokak, No: 18 Yeşilyurt
57 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Saadet Bulut ’Un Taziye Adresi: Sarıcıoğlu Mahallesi, Taştepe Caddesi, No: 116 Battalgazi
57 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Abdulvahap Sarıkaya’nın taziye adresi: Taştepe Mahallesi, Cerağ Sokak, No: 23, Battalgazi.
96 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Makbule Koşar’un taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Mecelle Sokak, No: 13/1, Battalgazi.
66 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Elif Akbaş’ın taziye adresi: İnönü Mahallesi, Ertuğrul Sokak, No: 2/4, Yeşilyurt.
54 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Abdulkadir Miraç Ertunç’ın taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, İsmet Paşa Caddesi, No: 15/10, Yeşilyurt.
88 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı'na defnedilen Havva Kurban’ın taziye adresi: Erenli Mahallesi, Battalgazi.
60 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya şehir Mezarlığı'na defnedilen Mehmet Ali Turgut’un taziye adresi: Hacı Abdi Mahallesi, Taç Sokak, No:1/5, Battalgazi
81 yaşında hayatını kaybeden Ve Alibaba Mezarlığı’na defnedilen Ruman Cobanoğlu’nun taziye adresi: Mahmut Kutan Sokak, No: 2/7, Battalgazi.
75 yaşında hayatını kaybeden ve Hekimhan Mezarlığı'na defnedilen Yakup Varol’un taziye adresi: Bağyolu Mahallesi, Hekimhan.
69 yaşında hayatını kaybeden ve Kuluncak Mezarlığına defnedilen Ali Mecit’in taziye adresi: Alvar Mahallesi, Kuluncak.
57 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığına defnedilen Şevket Küllü’nün taziye adresi:
Karagöz Mahallesi, Battalgazi.”
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