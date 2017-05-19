19 Mayıs 2017 Cuma

Malatya’da 13 kişi vefat etti

Malatya’da dün 13 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isimleri ve taziye adresi ise şöyle:

19 Mayıs 2017 Cuma 10:46
Malatya’da 13 kişi vefat etti

“87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Toy’un taziye adresi: Melekbaba Mahallesi, İrmik Sokak, No: 17 - Yeşilyurt

82 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Naim Orhanoğlu’nun taziye adresi: Fırat Mahallesi, Mehmet Buyruk Caddesi, No: 20/11 - Battalgazi

88 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Dirican’ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Mevhibe Sokak, No: 6/7 - Battalgazi

85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İbrahim Pekcan’ın taziye adresi: Çarmuzu Mahallesi, Yankı Caddesi, No: 142/1/1 - Yeşilyurt

58 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ahmet Özüberk’in taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, İlke Sokak, No: 17 - Battalgazi

41 yaşında hayatını kaybeden Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen İhsan Laz’ın taziye adresi: Şahnahan Mahallesi - Yeşilyurt

49 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Orhan Üstün’ün taziye adresi: İkinciler Mahallesi - Akçadağ

76 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı’na defnedilen Hikmet Bengi’nin taziye adresi: Ali Baba - Battalgazi

69 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Gülhan Akdağ’ın taziye adresi: Seyituşağı Mahallesi - Yeşilyurt

80 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı’na defnedilen Adile Karaçorlu’nun taziye adresi: Çolaklı Mahallesi - Battalgazi

95 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sultan Deregözü’nün taziye adresi: Gazi Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, No: 149/2 - Yeşilyurt

47 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Erdal Altay’ın taziye adresi: Şifa Mahallesi, Salim Sokak, No: 6/1 - Battalgazi

59 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Ramazan Porgalı’nın taziye adresi: Konak Mahallesi - Yeşilyurt.”

HABER MERKEZİ
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