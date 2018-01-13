13 Ocak 2018 Cumartesi

Malatya'da 12 kişi vefat etti

Malatya'da dün 12 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

13 Ocak 2018 Cumartesi 12:37
Malatya'da 12 kişi vefat etti

  “33 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hülya Taştan Öner’in taziye adresi: Cilasız Mahallesi, Hasanbey Caddesi, Yeşilyurt.

55 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Makbule Yıldız’ın taziye adresi: Cengiz Topel Caddesi, Murat Apartmanı Kat: 5, Battalgazi.

81 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Hasan Suna’nın taziye adresi: Sarıcıoğlu Mahallesi, Hamd Sokak, No 7/1 Battalgazi.

72 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya şehir Mezarlığı'na defnedilen Ziya Norgaz’ın taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Mesut Sokak No: 1/23 Yeşilyurt.

59yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Taner Özkan’ın taziye adresi: Zafer Mahallesi, Mehmet Buyruk Caddesi, No: 45/3 Battalgazi.

13 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Esra Karakaş’ın taziye adresi:  Bostanbaşı Mahallesi, Akkent Sokak No: 1/ 12 Yeşilyurt.

77 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya şehir Mezarlığı'na defnedilen Cengiz Selçuk’un taziye adresi: Şık Şık Mahallesi, Şehit Ahmet Gürbüz Sokak, Battalgazi.

65 yaşında hayatını kaybeden ve Topsögüt Mezarlığı’na Defnedilen Raziye Şahin’in taziye adresi: Topsögüt Mahallesi, Yeşilyurt.

57 yaşında hayatını kaybeden ve ikizce Mezarlığı'na defnedilen Selim Uğurlu’nun Taziye Adresi: İkizce Mahallesi, Yeşilyurt.

85 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı'na defnedilen Remziye Deniz’in taziye adresi: Mahmutlu mahallesi, Yeşilyurt.

71 yaşında hayatını kaybeden ve Yazıhan Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Akdoğan’ın taziye adresi:
Eğribük Mahallesi, Yazıhan.

84 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir mezarlığına defnedilen Nazmiye İlhan’ın taziye adresi: Yeni Mahallesi, Doğanşehir.” 

HABER MERKEZİ
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