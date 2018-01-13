“33 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hülya Taştan Öner’in taziye adresi: Cilasız Mahallesi, Hasanbey Caddesi, Yeşilyurt.
55 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Makbule Yıldız’ın taziye adresi: Cengiz Topel Caddesi, Murat Apartmanı Kat: 5, Battalgazi.
81 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Hasan Suna’nın taziye adresi: Sarıcıoğlu Mahallesi, Hamd Sokak, No 7/1 Battalgazi.
72 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya şehir Mezarlığı'na defnedilen Ziya Norgaz’ın taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Mesut Sokak No: 1/23 Yeşilyurt.
59yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Taner Özkan’ın taziye adresi: Zafer Mahallesi, Mehmet Buyruk Caddesi, No: 45/3 Battalgazi.
13 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Esra Karakaş’ın taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Akkent Sokak No: 1/ 12 Yeşilyurt.
77 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya şehir Mezarlığı'na defnedilen Cengiz Selçuk’un taziye adresi: Şık Şık Mahallesi, Şehit Ahmet Gürbüz Sokak, Battalgazi.
65 yaşında hayatını kaybeden ve Topsögüt Mezarlığı’na Defnedilen Raziye Şahin’in taziye adresi: Topsögüt Mahallesi, Yeşilyurt.
57 yaşında hayatını kaybeden ve ikizce Mezarlığı'na defnedilen Selim Uğurlu’nun Taziye Adresi: İkizce Mahallesi, Yeşilyurt.
85 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı'na defnedilen Remziye Deniz’in taziye adresi: Mahmutlu mahallesi, Yeşilyurt.
71 yaşında hayatını kaybeden ve Yazıhan Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Akdoğan’ın taziye adresi:
Eğribük Mahallesi, Yazıhan.
84 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir mezarlığına defnedilen Nazmiye İlhan’ın taziye adresi: Yeni Mahallesi, Doğanşehir.”
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