16 Ağustos 2017 Çarşamba

Malatya’da 12 kişi vefat etti

Malatya’da dün 12 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isimleri ve taziye adresleri ise şöyle:

16 Ağustos 2017 Çarşamba 10:53
Malatya’da 12 kişi vefat etti

  “78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bessey Korkmaz’ın taziye adresi: TOKİ 5’inci Etap Konutları, MDG 6A, No: 11 - Battalgazi

56 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İbrahim Türk’ün taziye adresi: Kiltepe Mahallesi, Azim Sokak, No: 7 - Yeşilyurt

80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nezaket Karaca’nın taziye adresi: Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, Vuslat Sokak, No: 61 - Yeşilyurt

73 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Alhas Özdemir’in taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Ulema Sokak, No: 7/10 - Yeşilyurt

51 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Şenol Alabalık’ın taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Hayal Sokak, No: 6/27 - Yeşilyurt

81 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sultan Tataş’ın taziye adresi: Tepehan Mahallesi, Hükümet Küme Evleri, No: 46 - Pütürge

68 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Makbule Yeşilkaya’nın taziye adresi: Yeşilkaynak Mahallesi, İsra Sokak, No: 14 - Yeşilyurt

52 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Nilgün Aktaş’ın taziye adresi: Durulova Mahallesi - Akçadağ

78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Hatice Akçadağ’ın taziye adresi: Harunuşağı Mahallesi - Akçadağ

95 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Şefika Kaya’nın taziye adresi: Dilek Mahallesi - Yeşilyurt

83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Tahsin Coşkun’un taziye adresi: Büyük Mustafa Paşa Mahallesi, Zapcıoğlu Caddesi, Yeni Tunay Apartmanı, No: 4/59 - Battalgazi

62 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hamdi Güde’nin taziye adresi: Özalper Mahallesi, Tertip Sokak, No: 7 - Yeşilyurt.”

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahVefat

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