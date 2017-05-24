“27 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Sevinç’in taziye adresi: Şahnahan Mahallesi, Yeşilyurt.
84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ahmet Yağmur’un taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Kürşat Sokak, No: 56, Yeşilyurt.
82 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sıddık Öz’ün taziye adresi: Yeşilkaynak Mahallesi, Selamet Sokak, No: 38/1, Yeşilyurt.
71 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Kokargül’ün taziye adresi: İskender Mahallesi, Tatar Sokak, Battalgazi.
80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ramazan Ülker’in taziye adresi: Zafer Mahallesi, Sadrazam Sokak, No: 8/6, Battalgazi.
87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Emine Yılmaz’ın taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Divan Efendi Sokak, No: 43/3, Yeşilyurt.
77 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Aydoğdu’nun taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Martı Sokak, No: 20/1, Battalgazi.
87 yaşında hayatını kaybeden ve Kale Mezarlığı’na defnedilen Refika Gökhan’ın taziye adresi: Kale.
65 yaşında hayatını kaybeden ve Ambarcık Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Akkaya’nın taziye adresi: Ambarcık Mahallesi, Yazıhan.
49 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Duran Bozdemir’in taziye adresi: Yeşilyurt.
36 yaşında hayatını kaybeden ve Şahnahan Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Yaman’ın taziye adresi: Şahnahan Mahallesi, Yeşilyurt.
84 yaşında hayatını kaybeden ve Örüçkü Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Memet Gülseren’in taziye adresi: Hasan Varol Mahallesi, Dilek Sokak, No: 27/6, Battalgazi.”
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