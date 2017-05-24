24 Mayıs 2017 Çarşamba

Malatya’da 12 kişi vefat etti

Malatya’da dün 12 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

24 Mayıs 2017 Çarşamba 12:17
Malatya’da 12 kişi vefat etti

  “27 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Sevinç’in taziye adresi: Şahnahan Mahallesi, Yeşilyurt.

84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ahmet Yağmur’un taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Kürşat Sokak, No: 56, Yeşilyurt.

82 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sıddık Öz’ün taziye adresi: Yeşilkaynak Mahallesi, Selamet Sokak, No: 38/1, Yeşilyurt.

71 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Kokargül’ün taziye adresi: İskender Mahallesi, Tatar Sokak, Battalgazi.

80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ramazan Ülker’in taziye adresi: Zafer Mahallesi, Sadrazam Sokak, No: 8/6, Battalgazi.

87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Emine Yılmaz’ın taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Divan Efendi Sokak, No: 43/3, Yeşilyurt.

77 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Aydoğdu’nun taziye adresi:  Paşaköşkü Mahallesi, Martı Sokak, No: 20/1, Battalgazi.

87 yaşında hayatını kaybeden ve Kale Mezarlığı’na defnedilen Refika Gökhan’ın taziye adresi: Kale.

65 yaşında hayatını kaybeden ve Ambarcık Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Akkaya’nın taziye adresi: Ambarcık Mahallesi, Yazıhan.

49 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Duran Bozdemir’in taziye adresi: Yeşilyurt.

36 yaşında hayatını kaybeden ve Şahnahan Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Yaman’ın taziye adresi: Şahnahan Mahallesi, Yeşilyurt.

84 yaşında hayatını kaybeden ve Örüçkü Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Memet Gülseren’in taziye adresi: Hasan Varol Mahallesi, Dilek Sokak, No: 27/6, Battalgazi.” 

HABER MERKEZİ
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