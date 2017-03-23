23 Mart 2017 Perşembe

Malatya’da 12 kişi vefat etti

Malatya’da dün 12 kişi hayatını kaybetti. Vefat edenlerin isimleri ve taziye adresleri ise şöyle:

23 Mart 2017 Perşembe 10:34
Malatya’da 12 kişi vefat etti

79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hüsne Konakçı’nın taziye adresi: Sarıcıoğlu Mahallesi, Nevruz Sokak, No: 20 - Battalgazi

60 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Cennet Karaoğlu’nun taziye adresi: Nuriye Mahallesi, Kerkük Sokak, No: 21/1/1 - Battalgazi

65 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı’na defnedilen Emine Ketbuğa’nın taziye adresi: Elmasuyu Mahallesi, Tarfo 4. Sokak - Battalgazi

76 yaşında hayatını kaybeden ve Kuluncak Mezarlığı’na defnedilen Yeter Yetiz’in taziye adresi: Kuluncak - Malatya

95 yaşında hayatını kaybeden ve Arguvan Mezarlığı’na defnedilen Lütfiye Özdemir’in taziye adresi: Armutlu Mahallesi - Arguvan

86 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı’na defnedilen Bedriye Şahin’in taziye adresi: Doğanşehir - Malatya

90 yaşında hayatını kaybeden ve Arapgir Mezarlığı’na defnedilen Huriye Akyüz’ün taziye adresi: Arapgir - Malatya

55 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı’na defnedilen Mahmut Güven’in taziye adresi: Hatunsuyu Mahallesi - Battalgazi

86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Meryem Altunok’un taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Paşaköşkü Caddesi, No: 33/1 - Battalgazi

58 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ramazan Sevim’in taziye adresi: Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, Mavi Sokak, No: 24 - Yeşilyurt

84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ramazan Doğan’ın taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Çiftlik Sokak, No: 311/22 - Yeşilyurt

69 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Fatma Mualla Uçkan’ın taziye adresi: Yeşilyurt - Malatya

HABER MERKEZİ
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