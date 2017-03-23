79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hüsne Konakçı’nın taziye adresi: Sarıcıoğlu Mahallesi, Nevruz Sokak, No: 20 - Battalgazi
60 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Cennet Karaoğlu’nun taziye adresi: Nuriye Mahallesi, Kerkük Sokak, No: 21/1/1 - Battalgazi
65 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı’na defnedilen Emine Ketbuğa’nın taziye adresi: Elmasuyu Mahallesi, Tarfo 4. Sokak - Battalgazi
76 yaşında hayatını kaybeden ve Kuluncak Mezarlığı’na defnedilen Yeter Yetiz’in taziye adresi: Kuluncak - Malatya
95 yaşında hayatını kaybeden ve Arguvan Mezarlığı’na defnedilen Lütfiye Özdemir’in taziye adresi: Armutlu Mahallesi - Arguvan
86 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı’na defnedilen Bedriye Şahin’in taziye adresi: Doğanşehir - Malatya
90 yaşında hayatını kaybeden ve Arapgir Mezarlığı’na defnedilen Huriye Akyüz’ün taziye adresi: Arapgir - Malatya
55 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı’na defnedilen Mahmut Güven’in taziye adresi: Hatunsuyu Mahallesi - Battalgazi
86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Meryem Altunok’un taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Paşaköşkü Caddesi, No: 33/1 - Battalgazi
58 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ramazan Sevim’in taziye adresi: Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, Mavi Sokak, No: 24 - Yeşilyurt
84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ramazan Doğan’ın taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Çiftlik Sokak, No: 311/22 - Yeşilyurt
69 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Fatma Mualla Uçkan’ın taziye adresi: Yeşilyurt - Malatya
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