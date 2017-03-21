“61 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sultan Gümüş’ün taziye adresi: İstiklal Mahallesi, Evliyaoğlu Sokak, No:59 - Battalgazi
64 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Abuzer Aşkın’ın taziye adresi: Hacı Abdi Mahallesi, Tamer Apartmanı - Yeşilyurt
76 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mahmut Çeliköz’ün taziye adresi: Aşağıbağlar Mahallesi, Kuyuönü Caddesi, Trend Konutları - Yeşilyurt
63 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nazire Gün’ün taziye adresi: Zafer Mahallesi, Seray Sokak, No: 20/2 - Battalgazi
62 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sadık Kuruçay’ın taziye adresi: İskender Mahallesi, Tenekeci Sokak, No: 20/2 - Battalgazi
87 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı’na defnedilen Hüccet Yücel’in taziye adresi: Doğanşehir - Malatya
90 yaşında hayatını kaybeden ve Pütürge Mezarlığı’na defnedilen Kadife Batur’un taziye adresi: Pütürge - Malatya
66 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Fırat’ın taziye adresi: Yakınca Mahallesi - Yeşilyurt
56 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Hürriyet Akman’ın taziye adresi: Kürecik Mahallesi - Akçadağ
57 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Tanyeri’nin taziye adresi: Yakınca Mahallesi - Yeşilyurt
84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Boy’un taziye adresi: Şehit Fevzi Mahallesi, Kumsal Sokak, No: 19/1 - Battalgazi
60 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Cemile Torun’un taziye adresi: Koşu Mahallesi, Selağzı Sokak, No: 3/2 - Yeşilyurt.”
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