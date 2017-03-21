21 Mart 2017 Salı

Malatya’da 12 kişi vefat etti

Malatya’da dün 12 kişi hayatını kaybetti. Vefat edenlerin isimleri ve taziye adresleri ise şöyle:

21 Mart 2017 Salı 10:48
Malatya’da 12 kişi vefat etti

“61 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sultan Gümüş’ün taziye adresi: İstiklal Mahallesi, Evliyaoğlu Sokak, No:59 - Battalgazi

64 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Abuzer Aşkın’ın taziye adresi: Hacı Abdi Mahallesi, Tamer Apartmanı - Yeşilyurt

76 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mahmut Çeliköz’ün taziye adresi: Aşağıbağlar Mahallesi, Kuyuönü Caddesi, Trend Konutları - Yeşilyurt

63 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nazire Gün’ün taziye adresi: Zafer Mahallesi, Seray Sokak, No: 20/2 - Battalgazi

62 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sadık Kuruçay’ın taziye adresi: İskender Mahallesi, Tenekeci Sokak, No: 20/2 - Battalgazi

87 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı’na defnedilen Hüccet Yücel’in taziye adresi: Doğanşehir - Malatya

90 yaşında hayatını kaybeden ve Pütürge Mezarlığı’na defnedilen Kadife Batur’un taziye adresi: Pütürge - Malatya

66 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Fırat’ın taziye adresi: Yakınca Mahallesi - Yeşilyurt

56 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Hürriyet Akman’ın taziye adresi: Kürecik Mahallesi - Akçadağ

57 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Tanyeri’nin taziye adresi: Yakınca Mahallesi - Yeşilyurt

84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Boy’un taziye adresi: Şehit Fevzi Mahallesi, Kumsal Sokak, No: 19/1 - Battalgazi

60 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Cemile Torun’un taziye adresi: Koşu Mahallesi, Selağzı Sokak, No: 3/2 - Yeşilyurt.”

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahVefat

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 21 Mart 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 18 Mart 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya