10 Şubat 2017 Cuma

Malatya’da 12 kişi vefat etti

Malatya’da dün 12 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

10 Şubat 2017 Cuma 10:26
Malatya’da 12 kişi vefat etti

“53 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Gülseren Ulutaş’ın taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Şehit Erdal Alpkılıç Sokak, No: 5/2, Battalgazi.

69 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Saadet Adalı’nın taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Barguzu Caddesi, No: 158/1/8, Yeşilyurt.

76 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Güldalı’nın taziye adresi: Hacı Abdi Mahallesi, Yıldırım Sokak, Onur Apartmanı, No: 10, Battalgazi.

79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Emine Ede’nin taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Şehit Yusuf Kayış Sokak, No: 11, Yeşilyurt.

79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ayişe Gözetlik’in taziye adresi: Şehit Fevzi Mahallesi, Tekke Sokak, Sancaktar Konutları, Battalgazi.

53 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mevlüt Coşkun Aydın’ın taziye adresi: Teyfik Temelli Caddesi, Çarşı Market üstü, Damla Apartmanı, No: 1/1/38, Yeşilyurt.

76 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mahmut Ekici’nin taziye adresi: Aşağıbağlar Mahallesi, Oylum Sokak, No: 2, Yeşilyurt.

81 yaşında hayatını kaybeden ve Yakınca Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Fadime Göğüş’ün taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt.

42 yaşında hayatını kaybeden ve Kale Mezarlığı’na defnedilen Sevim Çetinkaya’nın taziye adresi: Kale.

85 yaşında hayatını kaybeden ve Örüçkü Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Osman Menekşe’nin taziye adresi: Örüçkü Mahallesi, Akçadağ.

93 yaşında hayatını kaybeden ve Arapgir Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Küçükkaya’nın taziye adresi: Arapgir.

66 yaşında hayatını kaybeden ve Topsöğüt Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Ramazan Oğur’un taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Yeşilyurt.”

HABER MERKEZİ
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