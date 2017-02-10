69 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Saadet Adalı’nın taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Barguzu Caddesi, No: 158/1/8, Yeşilyurt.
76 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Güldalı’nın taziye adresi: Hacı Abdi Mahallesi, Yıldırım Sokak, Onur Apartmanı, No: 10, Battalgazi.
79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Emine Ede’nin taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Şehit Yusuf Kayış Sokak, No: 11, Yeşilyurt.
79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ayişe Gözetlik’in taziye adresi: Şehit Fevzi Mahallesi, Tekke Sokak, Sancaktar Konutları, Battalgazi.
53 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mevlüt Coşkun Aydın’ın taziye adresi: Teyfik Temelli Caddesi, Çarşı Market üstü, Damla Apartmanı, No: 1/1/38, Yeşilyurt.
76 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mahmut Ekici’nin taziye adresi: Aşağıbağlar Mahallesi, Oylum Sokak, No: 2, Yeşilyurt.
81 yaşında hayatını kaybeden ve Yakınca Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Fadime Göğüş’ün taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt.
42 yaşında hayatını kaybeden ve Kale Mezarlığı’na defnedilen Sevim Çetinkaya’nın taziye adresi: Kale.
85 yaşında hayatını kaybeden ve Örüçkü Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Osman Menekşe’nin taziye adresi: Örüçkü Mahallesi, Akçadağ.
93 yaşında hayatını kaybeden ve Arapgir Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Küçükkaya’nın taziye adresi: Arapgir.
66 yaşında hayatını kaybeden ve Topsöğüt Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Ramazan Oğur’un taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Yeşilyurt.”
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