04 Şubat 2017 Cumartesi

Malatya’da 12 kişi vefat etti

Malatya’da dün 12 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

04 Şubat 2017 Cumartesi 12:59
Malatya’da 12 kişi vefat etti

“89 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Arslan Erdem’in taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Zapçıoğlu Sokak, No: 10/4, Yeşilyurt.

42 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Necmettin Kaydı’nın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Reşadiye Sokak, No: 71/11, Yeşilyurt.

92 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Elif Yılmaz’ın taziye adresi: Seyran Mahallesi, Cemil Meriç Sokak, No: 3/2, Yeşilyurt.

70 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sevgül Köseoğlu’nun taziye adresi: Saray Mahallesi, Beykoz Sokak, No: 14/2, Battalgazi.

78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Yusuf Karaca’nın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Ulema Sokak, No: 14/9, Yeşilyurt.

84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mahmut Özbay’ın taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Güz Sokak, Gençler Sitesi, No: 32/1/3, Yeşilyurt.

79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Çetin’in taziye adresi: Cumhuriyet Mahallesi, Doğan Sokak, No: 8/2, Yeşilyurt.

75 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Fadime Cengiz’in taziye adresi: Akçadağ.

78 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Gündüz’ün taziye adresi: Akçadağ.

78 yaşında hayatını kaybeden ve Mullakasım Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Sabiha Özçelik’in taziye adresi: Mullakasım Mahallesi, Yeşilyurt.

81 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilpınar Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Yiğit’in taziye adresi: Yeşilpınar Mahallesi, Hekimhan.

69 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Muammer Aydoğmuş’un taziye adresi: Salköprü Mahallesi, Boncuklu Sokak, No: 39/1, Yeşilyurt.”

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: Malatya HaberMalatyaHaber MalatyaMALATYA GÜNCEL HABERLERMalatya BusabahBusabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya