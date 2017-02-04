42 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Necmettin Kaydı’nın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Reşadiye Sokak, No: 71/11, Yeşilyurt.
92 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Elif Yılmaz’ın taziye adresi: Seyran Mahallesi, Cemil Meriç Sokak, No: 3/2, Yeşilyurt.
70 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sevgül Köseoğlu’nun taziye adresi: Saray Mahallesi, Beykoz Sokak, No: 14/2, Battalgazi.
78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Yusuf Karaca’nın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Ulema Sokak, No: 14/9, Yeşilyurt.
84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mahmut Özbay’ın taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Güz Sokak, Gençler Sitesi, No: 32/1/3, Yeşilyurt.
79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Çetin’in taziye adresi: Cumhuriyet Mahallesi, Doğan Sokak, No: 8/2, Yeşilyurt.
75 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Fadime Cengiz’in taziye adresi: Akçadağ.
78 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Gündüz’ün taziye adresi: Akçadağ.
78 yaşında hayatını kaybeden ve Mullakasım Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Sabiha Özçelik’in taziye adresi: Mullakasım Mahallesi, Yeşilyurt.
81 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilpınar Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Yiğit’in taziye adresi: Yeşilpınar Mahallesi, Hekimhan.
69 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Muammer Aydoğmuş’un taziye adresi: Salköprü Mahallesi, Boncuklu Sokak, No: 39/1, Yeşilyurt.”
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