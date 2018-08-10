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Malatya’da 12 kişi vefat etti

Malatya’da dün 12 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

Malatya’da 12 kişi vefat etti

Malatya’da dün 12 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

10 Ağustos 2018 Cuma 12:36
Malatya’da 12 kişi vefat etti

“70 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Cuma Güler’in taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Erdoğan Sokak, Battalgazi.

79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ahmet Orak’ın taziye adresi: Yeşilyurt.

20 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Göknur Tura’nın taziye adresi: Hacı Abdi Mahallesi, Hasanbey Caddesi, No: 74, Battalgazi.

72 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Akarsu’nun taziye adresi: Taştepe Mahallesi, Muhakeme Sokak, No: 7, Battalgazi.

92 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Elif Orhan’ın taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Hayal Sokak, Başkent 2 Konutları, No: 7/13, Yeşilyurt.

72 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Emine Karabeyeser’in taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Erdoğan Sokak, No: 16, Battalgazi.

76 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İnsaf Gönüldaş’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Dilemma Sokak, No: 22/6, Yeşilyurt.

80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mediha Özdoğan’ın taziye adresi: Abdulgaffar Mahallesi, Renkli Sokak, No: 6/3, Yeşilyurt.

85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Kadir Çakır’ın taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Besler Konutları, B Blok, No: 2, Yeşilyurt.

90 yaşında hayatını kaybeden ve Hisartepe Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Elif Çitil’in taziye adresi: Hisartepe Mahallesi, Battalgazi.

74 yaşında hayatını kaybeden ve Gündüzbey Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Necmiye Karadeniz’in taziye adresi: Gündüzbey Mahallesi, Yeşilyurt.

84 yaşında hayatını kaybeden ve Banazı Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Mahire Koçyiğit’in taziye adresi: Banazı Mahallesi, Yeşilyurt.” busabahmalatya.com

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Anahtar Kelimeler:
MalatyaVefat
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