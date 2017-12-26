26 Aralık 2017 Salı

Malatya'da 11 kişi vefat etti

Malatya'da dün 11 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

26 Aralık 2017 Salı 12:43
Malatya'da 11 kişi vefat etti

  "59 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı'na defnedilen İbrahim Yılmaz'ın taziye adresi: Çömlekoba Mahallesi, Çömlekoba Sokak, No: 69, Doğanşehir.

69 yaşında hayatını kaybeden ve Arapgir Mezarlığı'na defnedilen Aşur Ülger'in taziye adresi: Yazılı Mahallesi, Arapgir.

78 yaşında hayatını kaybeden ve Arguvan Mezarlığı'na defnedilen Ali Ekber Şenler'in taziye adresi: Armutlu Mahallesi, Armutlu Sokak, No: 67, Arguvan.

58 yaşında hayatını kaybeden ve Arguvan Mezarlığı'na defnedilen Abdullah Akbaş'ın taziye adresi: Darende.

72 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Gülten Güven'in taziye adresi: İnönü Mahallesi, Kadife Sokak, Yeşilyurt.

79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Ali Alpaslan'ın taziye adresi: Yeşilkaynak Mahallesi, Selamet Sokak, No: 8/2, Yeşilyurt.

89 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Mehmet Diltemiz'in taizye adresi: İnönü Mahallesi, Cihangir Sokak, No: 11/15, Yeşilyurt.

89 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Ömer Parmaksız'ın taziye adresi: Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, Takvim Sokak, No: 5, Yeşilyurt.

77 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Abidin Karaman'ın taizye adresi: Orduzu Mahallesi, 4. Sokak, No: 22, Battalgazi.

78 yaşında hayatının kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Saliha Yapraklı'nın taizye adresi: Şifa Mahallesi, Göksoku Sokak, No: 4/2, Battalgazi.

93 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Elif Çoban'ın taizye adresi: Karakavak Mahallesi, Güngör Caddesi, No: 43/28, Yeşilyurt" .

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahVefat

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