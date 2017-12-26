"59 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı'na defnedilen İbrahim Yılmaz'ın taziye adresi: Çömlekoba Mahallesi, Çömlekoba Sokak, No: 69, Doğanşehir.
69 yaşında hayatını kaybeden ve Arapgir Mezarlığı'na defnedilen Aşur Ülger'in taziye adresi: Yazılı Mahallesi, Arapgir.
78 yaşında hayatını kaybeden ve Arguvan Mezarlığı'na defnedilen Ali Ekber Şenler'in taziye adresi: Armutlu Mahallesi, Armutlu Sokak, No: 67, Arguvan.
58 yaşında hayatını kaybeden ve Arguvan Mezarlığı'na defnedilen Abdullah Akbaş'ın taziye adresi: Darende.
72 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Gülten Güven'in taziye adresi: İnönü Mahallesi, Kadife Sokak, Yeşilyurt.
79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Ali Alpaslan'ın taziye adresi: Yeşilkaynak Mahallesi, Selamet Sokak, No: 8/2, Yeşilyurt.
89 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Mehmet Diltemiz'in taizye adresi: İnönü Mahallesi, Cihangir Sokak, No: 11/15, Yeşilyurt.
89 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Ömer Parmaksız'ın taziye adresi: Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, Takvim Sokak, No: 5, Yeşilyurt.
77 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Abidin Karaman'ın taizye adresi: Orduzu Mahallesi, 4. Sokak, No: 22, Battalgazi.
78 yaşında hayatının kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Saliha Yapraklı'nın taizye adresi: Şifa Mahallesi, Göksoku Sokak, No: 4/2, Battalgazi.
93 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Elif Çoban'ın taizye adresi: Karakavak Mahallesi, Güngör Caddesi, No: 43/28, Yeşilyurt" .
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