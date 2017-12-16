"55 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Nırettin Parmaksız'ın taziye adresi: Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, Takvim Sokak, No: 5, Yeşilyurt.
78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Ziya Hatay Yücel'in taziye adresi: B. Mustafa Paşa Mahallesi, Çöloğlu Sokak, No: 42/2, Battalgazi.
65 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Yusuf Sadak'ın taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Gözde Sokak, Yeşilyurt.
46 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Abdullah Tan'ın taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Nurlu Sokak, No: 2, Battalgazi.
51 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Fadime Dinç'in taziye adresi: Selçuklu Mahallesi, Köprüağzı Caddesi, No: 12/2, Battalgazi.
83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Kemal ekici'nin taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Sadreddin Konevi Caddesi, No: 42/1, Battalgazi.
75 yaşında hayatını kaybeden ve Arguvan Mezarlığı'na defnedilen Güher Şentürk'ün taziye adresi: Aşağısürmene Mahallesi, Arguvan.
56 yaşında hayatını kaybeden ve Hekimhan Mezarlığı'na defnedilen Süleyman Yağmur'un taziye adresi: B. Mustafa Paşa Mahallesi, Çamdere Sokak, No: 27/2, Battalgazi.
72 yaşında hayatını kaybeden Yeşilyurt Mezarlığı'na defnedilen taziye adresi: Ahmet Kayış'ın taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Yeşilyurt.
76 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı'na defnedilen Hüsne Çınar'ın taziye adresi: Altunlu Mahallesi, Akçadağ.
59 yaşında hayatını kaybeden Akçadağ Mezarlığı'na defnedilen Elif Altın'ın taziye adresi: Kürecik Mahallesi, Akçadağ."
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