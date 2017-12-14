"69 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Türkan Katırcı'nın taziye adresi: Abdulgaffar Mahallesi, Uskumru Sokak, No: 3/4, Yeşilyurt.
82 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Faik Aytemiz'in taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Fahri Kayahan Caddesi, Favori Evleri, Yeşilyurt.
90 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Abdullah Hayati Engin'in taziye adresi: Hasan Varol Mahallesi, Şehit Muzaffer Tekin Sokak, No: 10/11, Battalgazi.
85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Hani Teke'nin taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Temaşa Sokak, 100. Yıl Göl Apartman, B Blok, Yeşilyurt.
46 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Aysel Yaman'ın taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Üzüm Sokak, No: 9/2, Battalgazi.
66 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Ali Özözgül'ün taziye adresi: Koşu Mahallesi, Çekmegil Sokak, No: 44/1, Yeşilyurt.
75 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Seydi Özbay'ın taziye adresi: Fırat Mahallesi, İnderesi Sokak, No: 1, Battalgazi.
62 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı'na defnedilen Saniye Tombul'un taziye adresi: Battalgazi.
63 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı'na defnedilen Mustafa Çetin'in taziye adresi: şıhlar Mahallesi, Akçadağ.
54 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı'na defnedilen Nurettin Kırteke'nin taziye adresi: Örüçkü Mahallesi, Akçadağ.
65 yaşında hayatını kaybeden ve Kuluncak Mezarlığı'na defnedilen Abidin Enekçi'nin taziye adresi: Kuluncak."
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