"88 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Esme Alptekin'in taziye adresi: Melekbaba Mahallesi, İncili Sokak, No: 1/1, Yeşilyurt.
76 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Hanım Altun'un taizye adresi: Fırat Mahallesi, İnderesi Caddesi, TOKİ Evleri, MC 1 Blok, No: 2, Battalgazi.
70 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Hacı Mahmut Kaya'nın taziye adresi: Mimar SinanMahallesi, Molla Kadir Sokak, Duygu Apartman, No: 13, Battalgazi.
27 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Hamit Kaplan'ın taziye adresi: Melekbaba Mahallesi, Hasan Polatkan Caddesi, No: 21/1/1, Yeşilyurt.
63 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Nizamettin Aras'ın taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Kenan Işık Caddesi, No: 13/4, Yeşilyurt.
80 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı'na defnedilen Yusuf Kesmen'in taziye adresi: Beydağı Mahallesi, Battalgazi.
84 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı'na defnedilen Münire Altunsuyu'nun taziye adresi: Karababa Mezarlığı, Battalgazi.
80 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı'na defnedilen Narey Yağar'ın taziye adresi: Başdemir Sokak, Battalgazi.
90 yaşında hayatını kaybeden ve Arguvan Mezarlığı'na defnedilen Kemal Karael'in taziye adresi: Körlük Mahallesi, Arguvan.
66 yaşında hayatını kaybeden ve Arguvan Mezarlığı'na defnedilen Kenan Yiğit'in taziye adresi: Tarlacık Mahallesi, Arguvan.
83 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı'na defnedilen Hüseyin Erkan'ın taziye adresi: Dedeyazı Mahallesi, Doğanşehir."
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