31 Ağustos 2017 Perşembe

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Malatya’da 11 kişi vefat etti

Malatya’da dün 11 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isimleri ve taziye adresleri ise şöyle:

31 Ağustos 2017 Perşembe 12:05
Malatya’da 11 kişi vefat etti

  “28 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ela Yıldırım’ın taziye adresi: Zafer Mahallesi, Pırıltı Sokak, Sözeri Sitesi, A Blok, No: 3/8 - Battalgazi

60 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Aliseydi Şahin’in taziye adresi: Hacı Abdi Mahallesi, Nakkaş Sokak, Birkent Sitesi, D Blok, No: 3/11 - Battalgazi

53 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Niyazi Bal’ın taziye adresi: Çavuşoğlu Mahallesi - Battalgazi

67 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hacı Hüseyin Yüksel’in taziye adresi: Zafer Mahallesi, Tezkire Sokak, No: 22/1 - Battalgazi

79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Ayçiçek’in taziye adresi: Hacı Abdi Mahallesi, Zapcıoğlu Caddesi, No: 35/7 - Battalgazi

71 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Alibaba Torun’un taziye adresi: Aşağı Bağlar Mahallesi, Grozni Sokak, No: 8/2 - Battalgazi

75 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hatice Tatar’ın taziye adresi: Hacı Abdi Mahallesi, Hasanbey Caddesi, No: 74/6 - Battalgazi

43 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Veysel Bilem’in taziye adresi: Çavuşoğlu Mahallesi, Çırak Sokak, No: 17 - Yeşilyurt

80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Köroğlu’nun taziye adresi: Gözene Mahallesi - Yeşilyurt

57 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Meryem Keleş’in taziye adresi: Akçadağ - Malatya

71 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Karababa’nın taziye adresi: Özal Mahallesi - Yeşilyurt.” 

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahVefat

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