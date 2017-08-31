“28 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ela Yıldırım’ın taziye adresi: Zafer Mahallesi, Pırıltı Sokak, Sözeri Sitesi, A Blok, No: 3/8 - Battalgazi
60 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Aliseydi Şahin’in taziye adresi: Hacı Abdi Mahallesi, Nakkaş Sokak, Birkent Sitesi, D Blok, No: 3/11 - Battalgazi
53 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Niyazi Bal’ın taziye adresi: Çavuşoğlu Mahallesi - Battalgazi
67 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hacı Hüseyin Yüksel’in taziye adresi: Zafer Mahallesi, Tezkire Sokak, No: 22/1 - Battalgazi
79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Ayçiçek’in taziye adresi: Hacı Abdi Mahallesi, Zapcıoğlu Caddesi, No: 35/7 - Battalgazi
71 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Alibaba Torun’un taziye adresi: Aşağı Bağlar Mahallesi, Grozni Sokak, No: 8/2 - Battalgazi
75 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hatice Tatar’ın taziye adresi: Hacı Abdi Mahallesi, Hasanbey Caddesi, No: 74/6 - Battalgazi
43 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Veysel Bilem’in taziye adresi: Çavuşoğlu Mahallesi, Çırak Sokak, No: 17 - Yeşilyurt
80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Köroğlu’nun taziye adresi: Gözene Mahallesi - Yeşilyurt
57 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Meryem Keleş’in taziye adresi: Akçadağ - Malatya
71 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Karababa’nın taziye adresi: Özal Mahallesi - Yeşilyurt.”
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!