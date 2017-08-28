28 Ağustos 2017 Pazartesi

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Malatya’da 11 kişi vefat etti

Malatya’dan dün ve önceki gün 11 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isimleri ve taziye adresleri ise şöyle:

28 Ağustos 2017 Pazartesi 10:50
Malatya’da 11 kişi vefat etti

  “78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ramazan Gedik’in taziye adresi: Taştepe Mahallesi, Anadolu Sokak, No: 16/1 - Battalgazi

71 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ahmet Coşkun’un taziye adresi: Orduzu Mahallesi, Kireç Ocağı Sokak, No: 13A/A - Battalgazi

66 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Muhlis Özdemir’in taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Söğütlü Sokak, No: 1/6 - Yeşilyurt

72 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Arguvan Mezarlığı’na defnedilen Yusuf Özdemir’in taziye adresi: Arguvan - Malatya

54 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Yusuf Akar’ın taziye adresi: Kuşdoğan Mahallesi - Yeşilyurt

99 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Arguvan Mezarlığı’na defnedilen Gülüstan Baykan’ın taziye adresi: İsaköy Mahallesi, İsaköy Sokak, No: 9 - Arguvan

88 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Arguvan Mezarlığı’na defnedilen Fatma Dalhançer’in taziye adresi: Güveçli Mahallesi, Dalhançer Mezrası, No: 6 - Arguvan

82 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ali Özcan’ın taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Melektepe Sokak, No: 38/1/11 - Battalgazi

38 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Makbule Altındemir’in taziye adresi: İnönü Mahallesi, Kavuklu Sokak, No: 5/1/3 - Yeşilyurt

59 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Aslan’ın taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Billur Sokak, No: 1/4/11 - Yeşilyurt

82 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Kıymet Öner’in taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Eyvan Sokak, No: 19/2 - Battalgazi.”

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahVefat

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