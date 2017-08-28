“78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ramazan Gedik’in taziye adresi: Taştepe Mahallesi, Anadolu Sokak, No: 16/1 - Battalgazi
71 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ahmet Coşkun’un taziye adresi: Orduzu Mahallesi, Kireç Ocağı Sokak, No: 13A/A - Battalgazi
66 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Muhlis Özdemir’in taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Söğütlü Sokak, No: 1/6 - Yeşilyurt
72 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Arguvan Mezarlığı’na defnedilen Yusuf Özdemir’in taziye adresi: Arguvan - Malatya
54 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Yusuf Akar’ın taziye adresi: Kuşdoğan Mahallesi - Yeşilyurt
99 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Arguvan Mezarlığı’na defnedilen Gülüstan Baykan’ın taziye adresi: İsaköy Mahallesi, İsaköy Sokak, No: 9 - Arguvan
88 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Arguvan Mezarlığı’na defnedilen Fatma Dalhançer’in taziye adresi: Güveçli Mahallesi, Dalhançer Mezrası, No: 6 - Arguvan
82 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ali Özcan’ın taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Melektepe Sokak, No: 38/1/11 - Battalgazi
38 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Makbule Altındemir’in taziye adresi: İnönü Mahallesi, Kavuklu Sokak, No: 5/1/3 - Yeşilyurt
59 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Aslan’ın taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Billur Sokak, No: 1/4/11 - Yeşilyurt
82 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Kıymet Öner’in taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Eyvan Sokak, No: 19/2 - Battalgazi.”
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