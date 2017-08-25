25 Ağustos 2017 Cuma

Açılış boş tribünler önünde

Malatya’da 11 kişi vefat etti

Malatya’da dün 11 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

25 Ağustos 2017 Cuma 12:34
Malatya’da 11 kişi vefat etti

  “74 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Güngör’ün taziye adresi: Özalper Mahallesi, Alsancak Sokak, No:21/1, Yeşilyurt.

90 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Emine Evci’nin taziye adresi: İskender Mahallesi, Said Halim Sokak, Paşa Sokak, No: 12/4, Battalgazi.

76 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Çiçek’in taziye adresi: Battalgazi Mahallesi, Karabulut Sokak, No: 13, Battalgazi.

59 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Durak’ın taziye adresi: İnönü Mahallesi, Hisarım Sokak, Yeşilyurt.

85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hikmet Doğan’ın taziye adresi: Selçuklu Mahallesi, Derviş Sokak, No: 1, Battalgazi.

38 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hakan Gümüş’ün taziye adresi: Hasanbey Caddesi, Şeker Evleri, No: 4/1, Yeşilyurt.

85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Gürcü Çelik’in taziye adresi: Özalper Mahallesi, Mevlana Celalettin Rumi Sokak, No: 10/2, Yeşilyurt.

95 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İmihan Güzel’in taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Yusuf Özal Caddesi, Karakaya Sitesi, B Blok, No: 3/9, Battalgazi.

37 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Oğuzhan İnan’ın taziye adresi: Yağmurlu Mahallesi, Akçadağ.

85 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı’na defnedilen Sultan Şahin’in taziye adresi: Eskiköy Mahallesi, Doğanşehir.

72 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı’na defnedilen Abdullah Kuş’un taziye adresi: Beydağı Mahallesi, Battalgazi”.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 24 Ağustos 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 23 Ağustos 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya