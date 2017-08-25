“74 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Güngör’ün taziye adresi: Özalper Mahallesi, Alsancak Sokak, No:21/1, Yeşilyurt.
90 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Emine Evci’nin taziye adresi: İskender Mahallesi, Said Halim Sokak, Paşa Sokak, No: 12/4, Battalgazi.
76 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Çiçek’in taziye adresi: Battalgazi Mahallesi, Karabulut Sokak, No: 13, Battalgazi.
59 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Durak’ın taziye adresi: İnönü Mahallesi, Hisarım Sokak, Yeşilyurt.
85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hikmet Doğan’ın taziye adresi: Selçuklu Mahallesi, Derviş Sokak, No: 1, Battalgazi.
38 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hakan Gümüş’ün taziye adresi: Hasanbey Caddesi, Şeker Evleri, No: 4/1, Yeşilyurt.
85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Gürcü Çelik’in taziye adresi: Özalper Mahallesi, Mevlana Celalettin Rumi Sokak, No: 10/2, Yeşilyurt.
95 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İmihan Güzel’in taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Yusuf Özal Caddesi, Karakaya Sitesi, B Blok, No: 3/9, Battalgazi.
37 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Oğuzhan İnan’ın taziye adresi: Yağmurlu Mahallesi, Akçadağ.
85 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı’na defnedilen Sultan Şahin’in taziye adresi: Eskiköy Mahallesi, Doğanşehir.
72 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı’na defnedilen Abdullah Kuş’un taziye adresi: Beydağı Mahallesi, Battalgazi”.
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