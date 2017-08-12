“86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Çekmegil’in taziye adresi: Kavaklıbağ Mahallesi, Hece Sokak, No: 12/2, Battalgazi.
78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ali Tatar’ın taziye adresi: Haci Abdi Mahallesi, Hasanbey Caddesi, No:74/6, Battalgazi.
81 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Azzet Ulukaya’nın taziye adresi: Şeyhbayram Mahallesi, Hasanbey Caddesi, No: 203/1, Yeşilyurt.
86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zahide Kutaçun’un taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Mehmetçik Caddesi, No: 7/9, Battalgazi.
87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Yeter Aydın’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Eftelya Sokak, No: 13/12, Yeşilyurt.
49 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Yusuf Türkeri’nin taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Gündüz Sokak, No: 1/4, Yeşilyurt.
82 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Akdaş’ın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Ermiş Sokak, No: 10/2, Yeşilyurt.
89 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mahmut Dursun’un taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Şehit Hakan Ormancı Sokak, No: 11, Battalgazi.
91 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Yıldırım’ın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Azerbaycan Sokak, No: 12/3/18, Battalgazi.
91 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Azize Şirinsoy’un taziye adresi: Yeşilyurt.
84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Karakuş’un taziye adresi: Haci Abdi Ancarlı Sokak, No: 4/1, Yeşilyurt.”
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