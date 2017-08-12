12 Ağustos 2017 Cumartesi

Malatya’da 11 kişi vefat etti

Malatya’da dün 11 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

12 Ağustos 2017 Cumartesi 10:49
Malatya’da 11 kişi vefat etti

  “86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Çekmegil’in taziye adresi: Kavaklıbağ Mahallesi, Hece Sokak, No: 12/2, Battalgazi.

78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ali Tatar’ın taziye adresi: Haci Abdi Mahallesi, Hasanbey Caddesi, No:74/6, Battalgazi.

81 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Azzet Ulukaya’nın taziye adresi: Şeyhbayram Mahallesi, Hasanbey Caddesi, No: 203/1, Yeşilyurt.

86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zahide Kutaçun’un taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Mehmetçik Caddesi, No: 7/9, Battalgazi.

87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Yeter Aydın’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Eftelya Sokak, No: 13/12, Yeşilyurt.

49 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Yusuf Türkeri’nin taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Gündüz Sokak, No: 1/4, Yeşilyurt.

82 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Akdaş’ın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Ermiş Sokak, No: 10/2, Yeşilyurt.

89 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mahmut Dursun’un taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Şehit Hakan Ormancı Sokak, No: 11, Battalgazi.

91 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Yıldırım’ın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Azerbaycan Sokak, No: 12/3/18, Battalgazi.

91 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Azize Şirinsoy’un taziye adresi: Yeşilyurt.

84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Karakuş’un taziye adresi: Haci Abdi Ancarlı Sokak, No: 4/1, Yeşilyurt.”

HABER MERKEZİ
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