09 Ağustos 2017 Çarşamba

Malatya’da 11 kişi vefat etti

Malatya’da dün 11 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

09 Ağustos 2017 Çarşamba 11:05
Malatya’da 11 kişi vefat etti

  “64 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Ali Özçelik’in taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Tasasız Sokak, No:20/1, Yeşilyurt.

59 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Semra Benli’nin taziye adresi: Üç Bağlar Mahallesi, Sivas Caddesi, İbrahim Dokumacıoğlu Apartman, No:5/2, Battalgazi.

64 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Özdemir’in taziye adresi: B. Mustafapaşa Mahallesi, Güllüce Mahallesi, No:6/3 Battalgazi.

77 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Yeter Karabulut’un taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Karagöz Caddesi, No:49/4/32 Yeşilyurt.

76 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Döndü Ceylan’ın taziye adresi: H. Ahmet Yesevi Mahallesi, Yaprak Sokak, 6-B/1, Yeşilyurt.

64 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fadime Ateş’in taziye adresi: Üç Bağlar Mahallesi, Sivas Caddesi, İbrahimdokumacıoğlu Apartman, Battalgazi.

74 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Münevver Peker’in taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Koyuoğlu Caddesi, No:74/3, Yeşilyurt.

58 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fehmi Karakoç’un taziye adresi: Bentbaşı Mahallesi, Bentbaşı Caddesi, No:6/3/6, Yeşilyurt.

40 yaşında hayatını kaybeden ve Darıca Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Şadiye Genç’in taziye adresi: Darıca Mahallesi, Akçadağ.

14 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Emre Eren’in taziye adresi: Hamidiye Mahallesi, Sadıklı Sokak, Yeşilyurt.

72 yaşında hayatını kaybeden ve Dilek Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Ali Yücel’in taziye adresi: Dilek Mahallesi, Yeşilyurt.”

HABER MERKEZİ
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