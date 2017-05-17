“23 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Erdinç Barutçu’nun taziye adresi: Üçbağlar Mahallesi, Sivas Caddesi, No: 34/4 - Battalgazi
47 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Vahap Soğur’un taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Sakinler Sokak, No: 8/8 - Yeşilyurt
69 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ahmet Duran’ın taziye adresi: Cevherizade Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi, No: 72/11 - Battalgazi
75 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Şevket Tokay’ın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Mevsim Sokak, No: 17/1 - Yeşilyurt
85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Cemal Soysal’ın taziye adresi: Hasan Varol Mahallesi, Emirhan Sokak, No: 10/2 - Battalgazi
94 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Perk’in taziye adresi: Taştepe Mahallesi, Nesil Sokak, No: 8 - Battalgazi
78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mahmut Özalp’in taziye adresi: Ataköy Mahallesi, Akbay Caddesi, No: 11/3 - Battalgazi
44 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Miyase Denli’nin taziye adresi: Yeni Hamam Mahallesi, Buhara Caddesi, No: 155/20 - Battalgazi
74 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İbrahim Sertbaş’ın taziye adresi: Cemal Gürsel Mahallesi, Mercan Sokak, No: 58/1 - Yeşilyurt
50 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı’na defnedilen Hatice Keskin’in taziye adresi: Doğanşehir - Malatya
67 yaşında hayatını kaybeden ve Arguvan Mezarlığı’na defnedilen Zekiye Yılmaz’ın taziye adresi: Bozan Mahallesi - Arguvan.”
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