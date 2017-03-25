25 Mart 2017 Cumartesi

Malatya’da 11 kişi vefat etti

Malatya’da dün 11 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

25 Mart 2017 Cumartesi 10:38
Malatya’da 11 kişi vefat etti

“79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatey Solmaz’ın taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Zarif Sokak, No: 4/6/1, Yeşilyurt.

63 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Yavuz’un taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Divanefendi Sokak, No: 54/5, Yeşilyurt.

10 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Miraç Aktı’ın taziye adresi: Selçuklu Mahallesi, Ahmet Ertürk Sokak, No: 9/1, Battalgazi.

72 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Yusuf Dilek’in taziye adresi: Özalper Mahallesi, Ertaş Sokak, No: 6/1/1, Yeşilyurt.

72 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zöhre Hazar’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Felah Sokak, No: 3/6, Yeşilyurt.

91 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Kudret Tosun’un taziye adresi: Gedik Mahallesi, Abaza Sokak, No: 17, Yeşilyurt.

95 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Yumrutepe’nin taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Ulubat Sokak, No: 16, Battalgazi.

81 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ali Fuat Akıncı’nın taziye adresi: Tarlacık Mahallesi, Arguvan.

73 yaşında hayatını kaybeden ve Şıhlar Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Abdulvahap Duran’ın taziye adresi: Şıhlar Mahallesi, Akçadağ.

78 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Abdurrahman Gündoğan’ın taziye adresi: Fırat Mahallesi, İpek Caddesi, No: 54/8, Battalgazi.

41 yaşında hayatını kaybeden ve Pütürge Mezarlığı’na defnedilen Serdar Ökten’in taziye adresi: Pütürge.” 

İHA
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