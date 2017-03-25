“79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatey Solmaz’ın taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Zarif Sokak, No: 4/6/1, Yeşilyurt.
63 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Yavuz’un taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Divanefendi Sokak, No: 54/5, Yeşilyurt.
10 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Miraç Aktı’ın taziye adresi: Selçuklu Mahallesi, Ahmet Ertürk Sokak, No: 9/1, Battalgazi.
72 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Yusuf Dilek’in taziye adresi: Özalper Mahallesi, Ertaş Sokak, No: 6/1/1, Yeşilyurt.
72 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zöhre Hazar’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Felah Sokak, No: 3/6, Yeşilyurt.
91 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Kudret Tosun’un taziye adresi: Gedik Mahallesi, Abaza Sokak, No: 17, Yeşilyurt.
95 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Yumrutepe’nin taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Ulubat Sokak, No: 16, Battalgazi.
81 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ali Fuat Akıncı’nın taziye adresi: Tarlacık Mahallesi, Arguvan.
73 yaşında hayatını kaybeden ve Şıhlar Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Abdulvahap Duran’ın taziye adresi: Şıhlar Mahallesi, Akçadağ.
78 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Abdurrahman Gündoğan’ın taziye adresi: Fırat Mahallesi, İpek Caddesi, No: 54/8, Battalgazi.
41 yaşında hayatını kaybeden ve Pütürge Mezarlığı’na defnedilen Serdar Ökten’in taziye adresi: Pütürge.”
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