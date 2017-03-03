“86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Kurnaz’ın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Talatbey Sokak, No: 14/1, Battalgazi.
82 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasibe Sofracı’nın taziye adresi: Cevherizade Mahallesi, Görkemli Sokak, No: 2/2, Battalgazi.
58 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Abdulkadir Yılmaz’ın taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Koyunoğlu Caddesi, No: 4, Yeşilyurt.
58 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Songül Toprak’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Hasanbey Caddesi, No: 124/2, Yeşilyurt.
61 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ramazan Öztürk’ün taziye adresi: Saray Mahallesi, Adilbey Sokak, No: 14/1, Battalgazi.
53 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Saime Öztürk’ün taziye adresi: Saray Mahallesi, Adibey Sokak, No: 14/1, Battalgazi.
78 yaşında hayatını kaybeden ve Ören Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Elmas Çapar’ın taziye adresi: Ören Mahallesi, Akçadağ.
89 yaşında hayatını kaybeden ve Hatunsuyu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hafey Kantırcı’nın taziye adresi: Hatunsuyu Mahallesi, Battalgazi.
87 yaşında hayatını kaybeden ve Hacıhaliloğlu Çiftliği Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Deniz’in taziye adresi: Hacıhaliloğlu Çiftliği Mahallesi, Battalgazi.
73 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zeki Aslan’ın taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Pınar Sokak, No: 1/6, Yeşilyurt.
86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Yusuf Burak Hanay’ın taziye adresi: Aslanbey Mahallesi, Halep Sokak, No: 103/2, Battalgazi.”
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