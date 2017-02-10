10 Şubat 2017 Cuma

Malatya’da 11 kişi vefat etti

Malatya’da dün 11 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

09 Şubat 2017 Perşembe 10:56
Malatya’da 11 kişi vefat etti

“63 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hatice Kara’nın taziye adresi: Dilek Mahallesi, Gazi Barut Caddesi, No: 32/1, Yeşilyurt.

44 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Aysun Akyol’un taziye adresi: Ferhadiye Mahallesi, Evliyaoğlu Sokak, No: 50/2, Battalgazi.

85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Tilkat’ın taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Kazımkarabekir Sokak, No: 14/4, Yeşilyurt.

95 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nezaket Coşkun’un taziye adresi: Fırat Mahallesi, Yaşam Sokak, No: 4/3, Battalgazi.

63 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Selma Kara’nın taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Hacıevliya Sokak, No: 45/2, Yeşilyurt.

48 yaşında hayatını kaybeden ve Kale Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Kayaduman’ın taziye adresi: Kale.

79 yaşında hayatını kaybeden ve Bahri Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Muhan’ın taziye adresi: Bahri Mahallesi, Akçadağ.

63 yaşında hayatını kaybeden ve Tecde Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hafey Arslan’ın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Yeşilyurt.

86 yaşında hayatını kaybeden ve Durucasu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Saniye Polat’ın taziye adresi: Durucasu Mahallesi, Yazıhan.

87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Naile Özer’in taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Yazıhan.

80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Çavuş’un taziye adresi: Melekbaba Mahallesi, Kahraman Sokak, No: 13/2, Yeşilyurt.”

HABER MERKEZİ
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