44 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Aysun Akyol’un taziye adresi: Ferhadiye Mahallesi, Evliyaoğlu Sokak, No: 50/2, Battalgazi.
85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Tilkat’ın taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Kazımkarabekir Sokak, No: 14/4, Yeşilyurt.
95 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nezaket Coşkun’un taziye adresi: Fırat Mahallesi, Yaşam Sokak, No: 4/3, Battalgazi.
63 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Selma Kara’nın taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Hacıevliya Sokak, No: 45/2, Yeşilyurt.
48 yaşında hayatını kaybeden ve Kale Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Kayaduman’ın taziye adresi: Kale.
79 yaşında hayatını kaybeden ve Bahri Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Muhan’ın taziye adresi: Bahri Mahallesi, Akçadağ.
63 yaşında hayatını kaybeden ve Tecde Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hafey Arslan’ın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Yeşilyurt.
86 yaşında hayatını kaybeden ve Durucasu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Saniye Polat’ın taziye adresi: Durucasu Mahallesi, Yazıhan.
87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Naile Özer’in taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Yazıhan.
80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Çavuş’un taziye adresi: Melekbaba Mahallesi, Kahraman Sokak, No: 13/2, Yeşilyurt.”
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!