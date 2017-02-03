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Malatya’da 11 kişi vefat etti

Malatya’da 11 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

01 Şubat 2017 Çarşamba 11:26
Malatya’da 11 kişi vefat etti

84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Tüfenkci’nin taziye adresi: Şeker Fabrikası Misafirhanesi, Malatya.

83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Selahattin Günal’ın taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Polat Sokak, No: 1/17, Yeşilyurt.

80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Aksoy’un taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Kadim Sokak, No: 33/8, Battalgazi.

51 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İsmail Kaymaz’ın taziye adresi: Çavuşoğlu Mahallesi, Boztepe Caddesi, No: 85, Yeşilyurt.

45 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sakine Uzun’un taziye adresi: Tecde Mahallesi, Hattat Sokak, Yeşilyurt.

77 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Birsan Çağlak’ın taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, TOKİ Konutları, Yeşilyurt.

77 yaşında hayatını kaybeden ve Yağmurlu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Ülkiye Uludağ’ın taziye adresi: Yağmurlu Mahallesi, Akçadağ.

82 yaşında hayatını kaybeden ve Şahnahan Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen İsmihan Bayat’ın taziye adresi: Şahnahan Mahallesi, Yeşilyurt.

42 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Medine Karaoğlan’ın taziye adresi: İkizce Mahallesi, İkizce Sokak, No: 219/1, Yeşilyurt.

68 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İbrahim Bilgin’in taziye adresi: Özalper Mahallesi, Hoş Sokak, No: 10, Yeşilyurt.

80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Cengiz Özer’in taziye adresi: Niyazi Mahallesi, Şehit Ahmet Gürbüz Sokak, No: 38/2, Battalgazi.

HABER MERKEZİ
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