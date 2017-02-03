83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Selahattin Günal’ın taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Polat Sokak, No: 1/17, Yeşilyurt.
80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Aksoy’un taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Kadim Sokak, No: 33/8, Battalgazi.
51 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İsmail Kaymaz’ın taziye adresi: Çavuşoğlu Mahallesi, Boztepe Caddesi, No: 85, Yeşilyurt.
45 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sakine Uzun’un taziye adresi: Tecde Mahallesi, Hattat Sokak, Yeşilyurt.
77 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Birsan Çağlak’ın taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, TOKİ Konutları, Yeşilyurt.
77 yaşında hayatını kaybeden ve Yağmurlu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Ülkiye Uludağ’ın taziye adresi: Yağmurlu Mahallesi, Akçadağ.
82 yaşında hayatını kaybeden ve Şahnahan Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen İsmihan Bayat’ın taziye adresi: Şahnahan Mahallesi, Yeşilyurt.
42 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Medine Karaoğlan’ın taziye adresi: İkizce Mahallesi, İkizce Sokak, No: 219/1, Yeşilyurt.
68 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İbrahim Bilgin’in taziye adresi: Özalper Mahallesi, Hoş Sokak, No: 10, Yeşilyurt.
80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Cengiz Özer’in taziye adresi: Niyazi Mahallesi, Şehit Ahmet Gürbüz Sokak, No: 38/2, Battalgazi.
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