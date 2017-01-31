78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Meryem Bal’ın taziye adresi: Şeyh Bayram Mahallesi, Hacı Bektaş Veli Caddesi, A-20 B/Blok, No: 1, Yeşilyurt.
83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Aziz Coşkun’un taziye adresi: Tecde Mahallesi, Mesnevi Sokak, No: 46, Yeşilyurt.
70 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Rahime Gören’in taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Kentim Caddesi, Beykoz Evleri, E-Blok, No: 5, Battalgazi.
85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Şerife Varol’un taziye adresi: Hacı Abdi Mahallesi, Nakkaş Sokak, No: 34/18, Battalgazi.
43 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Yakut Haliloğulları’nın taziye adresi: Şifa Mahallesi, Salim Sokak, No: 11/5, Battalgazi.
44 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bayram Kanar’ın taziye adresi: Yıldıztepe Mahallesi, Seheryeli Sokak, No: 6/1, Battalgazi.
106 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Dağ’ın taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Sükut Sokak, No: 23/1, Yeşilyurt.
88 yaşında hayatını kaybeden ve Konak Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Fatma Demirtaş’ın taziye adresi: Konak Mahallesi, Yeşilyurt.
93 yaşında hayatını kaybeden ve Yeniköy Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Vahap Alışık’ın taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, 1. Sokak, düğün salonu karşısı, Battalgazi.
82 yaşında hayatını kaybeden ve Karapınar Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Muharrem Baba’nın taziye adresi: Karapınar Mahallesi, Akçadağ.
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